Gelungener Heimauftakt: VfB Hallbergmoos fertigt Aubing ab

Lief einfach am Aubing-Keeper vorbei: VfB-Mann Tobias Krause erhöhte in der 57. Minute auf 3:0. – Foto: Christian Riedel

Der Hallbergmooser Trainer Andreas Giglberger predigt gerne, dass man erst hart arbeiten müsse, und dann komme der spielerische Spaß. Nichts konnte diese These besser untermauern als die beiden Tore in der ersten Halbzeit: Beim 1:0 war Christoph Mömkes, der mit seinem Einwurf weiterkommt als andere beim Eckball mit dem Fuß, ein entscheidender Faktor. Im Strafraum bekam Aubing die Kugel nicht weg – dafür brachte Tobias Krause das Runde ins Eckige (24.). Der ins Team rotierte Offensivspieler lieferte damit das erste Mal ab.

Das war Fußball! Der VfB Hallbergmoos lud zu seinem ersten Heimspiel in dieser Landesliga-Saison ein – und zeigte teilweise, wie schön der liebste Sport der Deutschen sein kann. Das 4:1 (2:0) gegen den SV Aubing war ein starkes Ergebnis. Mit sieben Punkten aus vier Partien ist der VfB nun auch statistisch gut dabei.

Nach dem erarbeiteten Treffer folgte schon bald das zweite Tor, das alle Schönheiten dieses Spiels zeigte: Der Angriff begann mit einem kurzen Zuspiel von Torwart Sebastian Kolbe – und der siebte Pass (von Martin Zentrich) erreichte Emil Kierdorf, der allein vor dem Keeper das Leder reinmachte, als gäbe es nichts Leichteres (33.). Die Hallbergmooser spielten sieben eigentlich einfache Pässe – das war genial. Es gab keinen Zweikampf – und die Gäste hatten keine Chance, an den Ball zu kommen.

Der große Konkurrenzkampf beim VfB führt zu prominenten Teilzeitarbeitern wie beispielsweise Publikumsliebling Krause, der in den ersten drei Spielen (eine Auswechslung, zwei Einwechslungen) insgesamt lediglich 85 Minuten Einsatzzeit bekommen hatte. Gegen Aubing durfte er von Beginn an ran und zeigte seinem Trainer, was er kann: Nach einem Steilpass von Duje Vukman zündete er den Turbo und lief einfach am Torhüter vorbei – das 3:0 (57.). Luke Nauen kam in der 85. Minute rein und erzielte 120 Sekunden später das 4:1 (87.). Der Aubinger Treffer von Faris Hero (74.) hatte nur statistischen Wert. Bei den Torbeteiligungen machten dieses Mal VfB-Akteure wie Kierdorf, Krause, Vukman, Nauen und Zentrich Werbung in eigener Sache.

Und auch Coach Giglberger gebührt Lob, obwohl er sich bei Siegen ganz hinten anstellt und nur auf das kickende Personal schaut. Der VfB hat den SV Aubing offenbar perfekt analysiert. Die Hallbergmooser waren gut vorbereitet und arbeiteten mit viel Intensität gegen einen spielerisch starken Gegner, gegen den man auch untergehen kann. Unter dem Strich ist der Sieg auch in der Höhe verdient. Giglberger freute sich darüber, dass sein Team diesmal im Gegensatz zu den ersten Saisonspielen nicht eine starke Phase hatte, sondern über die kompletten 90 Minuten eine Topleistung ablieferte. Deshalb sagte er auch, dass man mit diesem zweiten Saisonsieg einen großen Schritt nach vorne gemacht habe.