Gelungener Härtetest: Schwaig setzt Ausrufezeichen gegen Unterhaching

Obenauf waren die Schwaiger, wie hier Kenan Bajramovic gegen Milan Kodaj, gegen Regionalligist Unterhaching. – Foto: HR

Der Bayernligist gewinnt zwei Wochen vor Saisonstart gegen die SpVgg Unterhaching. Raffi Ascher lupft nach sechs Minuten zur Führung.

Zwar musste das Team kurzfristig auf Tim Schels verzichten, für ihn kam Kenan Bajramovic in die Startelf und machte seine Sache sehr gut. In der Offensive flankierten Robert Rohrhirsch und James Timbana Mittelstürmer Raffi Ascher. Entsprechend offensiv startete der Gastgeber, setzte den Favoriten sofort unter Druck und ging in der 6. Minute in Führung. Rohrhirsch lief Torwart Dehler an, der den Ball auf einen Verteidiger weiterspielen wollte. Torjäger Ascher erahnte den Plan, ging dazwischen und lupfte die Kugel wunderschön aus spitzem Winkel ins Tor.

Schwaig – Zwei Wochen vor dem Saisonstart in die neue Bayernligasaison präsentierte sich der FC Schwaig am Samstagnachmittag in starker Form und gewann in der heimischen NGL-Arena gegen den Regionalligisten SpVgg Unterhaching verdient 2:0.

Schwaig schlägt die SpVgg Unterhaching und erspielt sich mehrere Torchancen

Nur eine Minute später setzte sich Timbana auf dem rechten Flügel durch, und bediente Ascher, der aus fünf Metern das Gehäuse knapp verfehlte. Unterhaching kam nur schwer in die Zweikämpfe, Schwaig ließ Ball und Gegner laufen und erspielte sich weitere Torchancen.

In der 22. Minute verlängerte Ascher einen Einwurf von Tobi Jell auf Vincent Sommer, der am langen Pfosten seinen Gegenspieler austanzte, aber an Torwart Dehler scheiterte. Machtlos war er aber drei Minuten später. Sommer schickte mit einem herrlichen Pass in die Tiefe Rohrhirsch auf die Reise, der trotz Bedrängnis eines Gegenspielers die Kugel aus 16 Metern zur 2:0-Führung ins kurze Eck jagte.

Hannes Empl schlenzte einen Freistoß aus 20 Metern über die Mauer, doch Dehler wehrte den Ball reaktionsschnell ab. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Ascher die große Chance zum 3:0. Auf Pass von Rohrhirsch spielte er Torwart Dehler aus, seinen Schuss kratzte aber ein Verteidiger von der Torlinie.

Schwaig erwartet am Freitag den TSV Grünwald zum letzten Test

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste mit mehr Elan aus der Kabine und liefen die Schwaiger Defensive früher an. Trotzdem hatten abermals die Gastgeber die erste Torchance. Sommer spielte im Mittelfeld einen Traumpass auf Bajramovic, der auf der rechten Seite auf das Tor zulief, aber Torwart Dehler nicht überwinden konnte.

Auf der Gegenseite hatte Unterhaching nach einem schönen Steckpass eine Schusschance, doch Torwart Moritz Knauf konnte mit einem Reflex klären. Lennox Gürsoy wäre nach schöner Flanke von Philipp Gau zur Stelle gewesen, aber ein Hachinger Verteidigerbein konnte retten. In der 73. Minute erzielte Rohrhirsch nach tollem Jell-Pass das 3:0, das Tor wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt.

So blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für den Außenseiter, der am kommenden Freitag sein letztes Vorbereitungsspiel zu Hause gegen den TSV Grünwald bestreitet, ehe es eine Woche später gegen den SV Heimstetten zum ersten Mal um Punkte geht.