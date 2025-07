Gelungener Härtetest im Trainingslager für 1. FC Germania

Im Krombacher-Pokal erhielt der 1. FC Germania Egestorf/Langreder in der Qualifikationsrunde ein Freilos. Im Achtelfinale trifft die Mannschaft nun auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Heeslinger SC und dem SC Spelle-Venhaus. Die Partie ist für Sonntag, den 3. August 2025 um 15:00 Uhr im Stadion an der Ammerke in Egestorf angesetzt.

Zuvor bestreitet Germania mehrere weitere Spiele. Am Sonntag, den 13. Juli 2025, nimmt das Team an einem Turnier in Rehburg teil und trifft dort auf den Regionalligisten SSV Jeddeloh II sowie den Westfalenligisten SC RW Maaslingen. Am darauffolgenden Samstag, den 19. Juli 2025, steht ab 13:30 Uhr im heimischen August-Wenzel-Stadion die Teilnahme an den Stadtmeisterschaften auf dem Programm. Nur einen Tag später, am Sonntag, den 20. Juli 2025, absolviert Germania ein weiteres Testspiel gegen den Landesligisten STK Eilvese. Angepfiffen wird diese Begegnung um 14:00 Uhr in Neustadt/Schneeren.