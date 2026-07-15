Gelungener Härtetest: Eintracht bezwingt Havelse mit 2:1 Die Löwen feiern gegen den Drittligisten TSV Havelse den dritten Sieg im dritten Testspiel der Sommervorbereitung von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Flohr/Sport News S&uum

Eintracht Braunschweig hat auch den ersten echten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Gegen Drittligist TSV Havelse setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka mit 2:1 (1:1) durch. Vor dem Beginn des Trainingslagers in Windischgarsten überzeugten die Löwen mit einer engagierten Leistung und erspielten sich deutlich mehr Torchancen, als das Ergebnis letztlich vermuten lässt.

Kornetka nutzte die Partie, um insgesamt 24 Spielern Einsatzminuten zu geben und weitere Erkenntnisse für die intensive Vorbereitungsphase in Österreich zu sammeln. Sturm bringt die Löwen in Führung Die Eintracht übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich früh mehrere gute Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde fiel folgerichtig die Führung: Mehmet Can Aydin setzte Yann Sturm mit einer präzisen Flanke in Szene, der den Ball überlegt ins lange Eck verwandelte (16.).

Auch danach blieb Braunschweig die spielbestimmende Mannschaft. Lukas Frenkert kam nach einer Ecke zum Kopfball, Yann Sturm wurde im Strafraum noch entscheidend geblockt. Trotz der Feldüberlegenheit gelang Havelse jedoch der Ausgleich. Kevin Schumacher traf mit Unterstützung des Pfostens und des unglücklich agierenden Thorben Hoffmann zum 1:1 (37.). Die Löwen reagierten unbeeindruckt und drängten noch vor der Pause auf die erneute Führung. Robin Heußer per Kopf und Junior Zé im direkten Duell mit dem Torhüter scheiterten jedoch am stark aufgelegten Gästekeeper.