Gelungener Härtetest: Eintracht bezwingt Havelse mit 2:1

Eintracht Braunschweig hat auch den ersten echten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gemeistert. Gegen Drittligist TSV Havelse setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Lars Kornetka mit 2:1 (1:1) durch. Vor dem Beginn des Trainingslagers in Windischgarsten überzeugten die Löwen mit einer engagierten Leistung und erspielten sich deutlich mehr Torchancen, als das Ergebnis letztlich vermuten lässt.
Kornetka nutzte die Partie, um insgesamt 24 Spielern Einsatzminuten zu geben und weitere Erkenntnisse für die intensive Vorbereitungsphase in Österreich zu sammeln.
Die Eintracht übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich früh mehrere gute Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde fiel folgerichtig die Führung: Mehmet Can Aydin setzte Yann Sturm mit einer präzisen Flanke in Szene, der den Ball überlegt ins lange Eck verwandelte (16.).
Auch danach blieb Braunschweig die spielbestimmende Mannschaft. Lukas Frenkert kam nach einer Ecke zum Kopfball, Yann Sturm wurde im Strafraum noch entscheidend geblockt. Trotz der Feldüberlegenheit gelang Havelse jedoch der Ausgleich. Kevin Schumacher traf mit Unterstützung des Pfostens und des unglücklich agierenden Thorben Hoffmann zum 1:1 (37.).
Die Löwen reagierten unbeeindruckt und drängten noch vor der Pause auf die erneute Führung. Robin Heußer per Kopf und Junior Zé im direkten Duell mit dem Torhüter scheiterten jedoch am stark aufgelegten Gästekeeper.
Wie bereits in den vorherigen Testspielen wechselte Kornetka zur Halbzeit seine komplette Mannschaft. Die erste Großchance gehörte zunächst Havelse, doch Benjamin Uphoff reagierte glänzend.
Wenig später machte es Jan Urbich besser. Nachdem er zunächst noch am Torhüter gescheitert war, nutzte der Angreifer wenig später einen zu kurzen Rückpass der Gäste, sprintete dazwischen und schob souverän zum 2:1 ein (57.).
In der Schlussphase blieb die Eintracht das gefährlichere Team. Jovan Mijatovic zwang Tom Opitz mit einem Freistoß zu einer starken Parade, Johan Gomez scheiterte nach einer sehenswerten Einzelaktion ebenfalls am Havelser Schlussmann. Auch Aaron Opoku und Urbich verpassten einen höheren Sieg nur knapp, als sie Pfosten beziehungsweise Latte trafen.
Mit dem dritten Sieg im dritten Testspiel beendet Eintracht Braunschweig den ersten Abschnitt der Sommervorbereitung erfolgreich. Gegen den TSV Havelse überzeugten die Löwen insbesondere mit ihrem Offensivspiel und erspielten sich zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten. Nun richtet sich der Fokus auf das Trainingslager in Windischgarsten, wo in den kommenden Tagen die Grundlagen für die Saison 2026/27 gelegt werden.