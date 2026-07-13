🖤❤️ Gelungener erster Test trotz knapper Niederlage von Hagen Freialdenhoven · Heute, 16:58 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte präsentiert von Schophoven

Der FC Victoria Pier-Schophoven ist mit einer 1:2-Niederlage gegen die 2. Mannschaft des 1. FC Düren in die Testspielphase gestartet. Rund 80 Zuschauer fanden den Weg ins Ruraue Stadion und sorgten dafür, dass das erste Seniorenheimspiel nach rund einem Jahr eine tolle Kulisse hatte. Auch wenn das Ergebnis am Ende zugunsten des B-Ligisten ausfiel, zog das Trainerteam ein positives Fazit. Der Gegner trat als eingespielte Mannschaft aus der Kreisliga B an, während die Victoria erst seit einer Woche gemeinsam auf dem Platz steht. Für die neu formierte Mannschaft war es bereits die fünfte Trainingseinheit innerhalb von sieben Tagen, sodass der Fokus in erster Linie darauf lag, Abläufe kennenzulernen und Spielrhythmus zu entwickeln.

Dabei waren bereits viele gute Ansätze zu erkennen. Die Mannschaft zeigte phasenweise ansehnlichen Kombinationsfußball, erspielte sich mehrere gute Torchancen und hatte durchaus die Möglichkeit, noch den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Besonders der Einsatzwille und die Bereitschaft, die Inhalte aus dem Training umzusetzen, machten Mut für die kommenden Wochen. Überschattet wurde die Partie allerdings von einer schweren Fußverletzung eines Spielers der Victoria. Der betroffene Spieler wird der Mannschaft voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Der gesamte Verein wünscht ihm eine schnelle und vollständige Genesung und hofft, ihn bald wieder auf dem Platz begrüßen zu können.