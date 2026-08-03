Gelungener Einstand trotz Niederlage

Die erste Niederlage der neuen Hessenliga-Saison konnte Elias Rohde die Freude über seinen gelungenen Einstieg in den Seniorenfußball nur bedingt nehmen. Der 17-Jährige kam bei der 1:2-Auswärtsniederlage des KSV Baunatal beim SV Rot-Weiß Hadamar in der Schlussphase zu seinem ersten Einsatz in der Hessenliga und hinterließ trotz der Niederlage einen positiven Eindruck.
Der Nachwuchsspieler wurde in der 76. Minute von Trainer Tobias Nebe für Rami Zouaoui eingewechselt und sorgte auf der rechten Außenbahn sofort für Belebung. Obwohl ihm lediglich rund 20 Minuten einschließlich Nachspielzeit blieben, setzte Rohde mehrere auffällige Offensivaktionen. Besonders eine präzise Flanke auf Mike Feigenspan hätte beinahe den Ausgleich gebracht. Der Angreifer setzte seinen Kopfball jedoch nur an den Außenpfosten.
Vor 350 Zuschauern war Baunatal zunächst durch Mike Feigenspan in Führung gegangen (26.). Kurz vor der Pause glich Raoul Petak für Hadamar aus, nachdem die Gäste nach einer eigenen Ecke den Ball verloren hatten und ausgekontert wurden. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Brooklyn Wölfinger einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand verwandelte.
Trotz der Niederlage besaß der KSV über weite Strecken mehr Spielanteile und erspielte sich die besseren Torchancen. Der späte Kopfball von Feigenspan nach Rohdes Hereingabe hätte die Bemühungen der Gäste beinahe noch mit einem Punkt belohnt.
Für Rohde war der Einsatz ein weiterer Schritt in seiner noch jungen Laufbahn. Erst vor wenigen Tagen hatte der zentrale Mittelfeldspieler, der aus der U19 des KSV Hessen Kassel zum KSV Baunatal gewechselt war, sein Pflichtspieldebüt gefeiert. Im Kreispokal stand er über die volle Distanz auf dem Platz und erzielte beim deutlichen Erfolg seiner Mannschaft zwei Tore.
Das Vertrauen des Trainerteams in den 17-Jährigen ist groß. Nach seinem Hessenliga-Debüt erhielt er sowohl von seinen Mitspielern als auch von Trainer Tobias Nebe positives Feedback. Besonders seine unbekümmerte Spielweise und die frischen Impulse auf der rechten Seite wurden hervorgehoben.
SV Rot-Weiß Hadamar – KSV Baunatal 2:1
SV Rot-Weiß Hadamar: Nemanja Saula, Larion Kosuchin, Kerim Hindic, Brooklyn Wölfinger, Maurice Burkhardt (76. Nico Rieble), Thomas Brewer, Paul Lennart Sapper (65. Simon Neugebauer), Leon Wilki (83. Mohamed Zouaoui), Tolga Demirbas (85. Enis Halimi), Aidan Paul Harney, Raoul Petak (73. Esad Smailji) - Spielertrainer: Maurice Burkhardt
KSV Baunatal: Finn Henkel, Daniel Borgardt, Dominik Schneider, Natnael Mokonnen, Egli Milloshaj, Serkan Karakoc, Paul Kohlstädt, Rami Zouaoui (76. Elias Rohde), Serkan Durna (60. Silvio Babic), Nico Möller, Mike Feigenspan - Trainer: Tobias Nebe
Schiedsrichter: Patrick Haustein (Großen-Buseck) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Mike Feigenspan (26.), 1:1 Raoul Petak (43.), 2:1 Brooklyn Wölfinger (69. Foulelfmeter)