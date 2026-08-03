Gelungener Einstand trotz Niederlage 17-jähriger Elias Rohde sammelt beim KSV Baunatal Hessenliga-Erfahrung von red · Heute, 09:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die erste Niederlage der neuen Hessenliga-Saison konnte Elias Rohde die Freude über seinen gelungenen Einstieg in den Seniorenfußball nur bedingt nehmen. Der 17-Jährige kam bei der 1:2-Auswärtsniederlage des KSV Baunatal beim SV Rot-Weiß Hadamar in der Schlussphase zu seinem ersten Einsatz in der Hessenliga und hinterließ trotz der Niederlage einen positiven Eindruck.

Der Nachwuchsspieler wurde in der 76. Minute von Trainer Tobias Nebe für Rami Zouaoui eingewechselt und sorgte auf der rechten Außenbahn sofort für Belebung. Obwohl ihm lediglich rund 20 Minuten einschließlich Nachspielzeit blieben, setzte Rohde mehrere auffällige Offensivaktionen. Besonders eine präzise Flanke auf Mike Feigenspan hätte beinahe den Ausgleich gebracht. Der Angreifer setzte seinen Kopfball jedoch nur an den Außenpfosten. KSV Baunatal belohnt sich nicht für gute Leistung Vor 350 Zuschauern war Baunatal zunächst durch Mike Feigenspan in Führung gegangen (26.). Kurz vor der Pause glich Raoul Petak für Hadamar aus, nachdem die Gäste nach einer eigenen Ecke den Ball verloren hatten und ausgekontert wurden. Die Entscheidung fiel in der 69. Minute, als Brooklyn Wölfinger einen Foulelfmeter zum 2:1-Endstand verwandelte.