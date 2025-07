Gelungener Einstand: Tönnies mit Sonderlob für Schonnebeck-Zugänge

Die SpVg Schonnebeck testet noch gegen die Profi-Reserve von DSC Arminia Bielefeld und gegen Landesligist DJK Blau-Weiß Mintard, bevor am 10. August die erste Pflichtspielaufgabe im Niederrheinpokal auf die Schwalben wartet: In der ersten Runde geht es auswärts zu Bezirksligist SSV Grefrath. Cheftrainer Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf die bisherige Vorbereitung zurück und findet insbesondere zu drei Akteuren lobende Worte, sieht aber auch Verbesserungsbedarf hinsichtlich der zuletzt nicht ganz überzeugenden Testspielauftritte.

Bereits am 06. August war die SpVg Schonnebeck in die Sommer-Vorbereitung gestartet, anschließend standen mehrere Testauftritte für den amtierenden Oberliga-Vizemeister auf dem Programm. Die auf mehreren Positionen neu zusammengestellte Mannschaft wusste dabei nicht immer zu überzeugen, was angesichts der hochkarätigen Gegner aber auch nicht unbedingt zu erwarten war.

Tönnies: „Ersten großen Schritt nach vorne gemacht“

So wirklich zufrieden zeigt sich Chefcoach Dirk Tönnies noch nicht mit der bisherigen Leistung seiner Mannschaft, insbesondere die vergangenen Duelle gegen Bochum II, Preußen Münster II und die unterklassigen Sportfreunde Katernberg seien nicht wirklich zufriedenstellend gewesen: „Die Auftritte gegen Bochum und Münster waren in Summe so nicht okay, insbesondere defensiv haben wir in den Duellen zu viel zugelassen. Auch die Niederlage im kleinen Lokalderby gegen Katernberg war sicherlich ärgerlich, wir wollen natürlich immer gewinnen“, schlussfolgert der erfahrene Übungsleiter, weiß aber auch: „Wir haben gegen Katernberg aber auch viel ausprobiert, das Gegentor fällt dann noch durch einen individuellen Fehler.“

Deutlich besser bewertet Tönnies dagegen das jüngste Auftreten seiner Spieler im Aufeinandertreffen mit Westfalen-Oberligist Wattenscheid 09, in der Partie habe die Mannschaft einen „ersten großen Schritt nach vorne gemacht“: „Der Fokus in der Vorbereitung lag auf der Defensivarbeit, das haben wir dann gegen Wattenscheid sehr gut umgesetzt. Wir haben mit und ohne den Ball eine engagierte Leistung gezeigt“, findet der Chefcoach anschließend lobende Worte. Eine ähnliche Leistung erwartet Tönnies auch in den zwei verbleibenden Tests gegen Regionalligist Bielefeld II und Landesligist Mintard, schließlich ginge es darum, „vor dem Saisonauftakt Selbstvertrauen zu tanken.“

Bosnjak und Isensee mit starkem Einstand

Insgesamt elf Neuverpflichtungen verzeichnete der Vorjahres-Vizemeister diesen Sommer, allen voran zwei Zugänge konnten sich in der Vorbereitung besonders in der Vordergrund spielen. Neben Top-Stürmer Niko Bosnjak, der von Stadtrivale ETB Schwarz-Weiß Essen verpflichtet wurde, hat auch Moritz Isensee (SpVgg Erkenschwick) überzeugt, wie Tönnies betont: „Sowohl Moritz als auch Niko haben gezeigt, wie wichtig sie sein können. Beide habe sofort funktioniert“, bemerkt der 51-jährige Übungsleiter.

Neben den beiden Zugängen findet Tönnies insbesondere für Defensiv-Youngster Alpha Kevin Kourouma positive Worte: „Kevin hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, er hat sich auch schon zum Ende der letzten Saison in der Vordergrund gespielt. Er hat seinen Job sehr gut gemacht“, lobt der Cheftrainer das 20-jährige Abwehrtalent.

Pflichtspielauftakt bei Bezirksligist

Bevor die Grün-Weißen am 15. August in die neue Oberliga-Saison starten, wartet eine Woche zuvor Bezirksligist SSV Grefrath im Niederrheinpokal auf die Schwalben. Gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Kontrahenten geht die SpVg zwar als klarer Favorit, dennoch warnt Tönnies seine Mannschaft vor dem Gegner: „Grefrath ist ein sehr unangenehmes Los. Trainer Alexander Tamm kenne ich persönlich sehr gut und weiß daher, dass er seine Jungs da optimal einstellen wird. Wir nehmen den Gegner absolut ernst und werden hochkonzentriert nach Grefrath fahren“, stellt dieser klar.