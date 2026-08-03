Gelungener Einstand für Barlemann: Hannover 96 II siegt beim Bremer SV Neuzugang Levent Aycicek überzeugt als Vorbereiter von red · Heute, 08:39 Uhr · 0 Leser

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Der erste Schritt ist gemacht. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim Bremer SV ist die U23 von Hannover 96 erfolgreich in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Vor 1.074 Zuschauern legte die neu formierte Mannschaft von Trainer Lars Barlemann eine reife Vorstellung hin und nutzte nach dem Seitenwechsel auch die Überzahl konsequent aus.

Besonders erfreulich verlief der Nachmittag für die Neuzugänge und Joker: Während Levent Aycicek gleich an zwei Treffern beteiligt war, sorgten die eingewechselten Rafael Martins Marques und Florent Aliqki für die Entscheidung. Meulens bringt Hannover kurz vor der Pause in Führung In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung belohnte sich Hannover kurz vor dem Halbzeitpfiff. Ausgangspunkt war ein Freistoß von Aycicek aus dem Halbfeld. Denis Husser verlängerte per Kopf auf Giordinelo Meulens, der den Ball mit seinem ersten Kontakt sehenswert zum 1:0 im Tor unterbrachte (43.).

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Statik der Partie entscheidend. Mussa Tasmin sah nach einem Trikotziehen gegen Martins Marques in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste die verbleibende Spielzeit in Überzahl bestreiten konnten. Joker stechen in Überzahl Hannover nutzte den zusätzlichen Raum konsequent. In der 71. Minute schickte Aycicek den kurz zuvor eingewechselten Martins Marques mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Der 19-Jährige blieb vor Torhüter Tobias Duffner ruhig und erhöhte auf 2:0.