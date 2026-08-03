Gelungener Einstand für Barlemann: Hannover 96 II siegt beim Bremer SV

Der erste Schritt ist gemacht. Mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg beim Bremer SV ist die U23 von Hannover 96 erfolgreich in die neue Saison der Regionalliga Nord gestartet. Vor 1.074 Zuschauern legte die neu formierte Mannschaft von Trainer Lars Barlemann eine reife Vorstellung hin und nutzte nach dem Seitenwechsel auch die Überzahl konsequent aus.
Besonders erfreulich verlief der Nachmittag für die Neuzugänge und Joker: Während Levent Aycicek gleich an zwei Treffern beteiligt war, sorgten die eingewechselten Rafael Martins Marques und Florent Aliqki für die Entscheidung.
In einer zunächst ausgeglichenen Begegnung belohnte sich Hannover kurz vor dem Halbzeitpfiff. Ausgangspunkt war ein Freistoß von Aycicek aus dem Halbfeld. Denis Husser verlängerte per Kopf auf Giordinelo Meulens, der den Ball mit seinem ersten Kontakt sehenswert zum 1:0 im Tor unterbrachte (43.).
Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Statik der Partie entscheidend. Mussa Tasmin sah nach einem Trikotziehen gegen Martins Marques in der 63. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass die Gäste die verbleibende Spielzeit in Überzahl bestreiten konnten.
Hannover nutzte den zusätzlichen Raum konsequent. In der 71. Minute schickte Aycicek den kurz zuvor eingewechselten Martins Marques mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Der 19-Jährige blieb vor Torhüter Tobias Duffner ruhig und erhöhte auf 2:0.
Den Schlusspunkt setzte ein weiterer Joker. Florent Aliqki zog in der 83. Minute von der linken Seite nach innen und traf mit einem platzierten Linksschuss zum 3:0-Endstand.
Mit dem verdienten Auswärtserfolg übernimmt Hannover 96 II nach dem ersten Spieltag zunächst die Tabellenführung. Für Lars Barlemann ist der Sieg zugleich ein gelungener Einstand als Cheftrainer der U23, die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und effizienter Chancenverwertung ein erstes Ausrufezeichen setzte.
Bremer SV – Hannover 96 II 0:3
Bremer SV: Tobias Duffner, Ian Scheffler, Anthony Nwachukwu, Denis Koldzic (84. Ryusei Hosokawa), Fyn Luca Ebeling, Vedat Tunc (76. Daniel Michel), Justin Bretgeld, Luis Klappich (76. Anton Utermann) (76. Alessio Arambasic), Mussa Tasmin, Bastian Redecker (87. Wedat Bezek), Fritz Kleiner - Trainer: Ralf Voigt
Hannover 96 II: Jonas Schwanke, Manuel Braun, Ilias Ebnoutalib, Giordinelo Meulens, Tim van den Heuvel, Julius Meusel (80. Florent Aliqki), Ole Wegner (74. Jasper Reinhold), Levent Aycicek (80. Fin-Luca Rüdiger), Asuma Ikari, Denis Husser (62. Rafael Martins Marques), Taycan Kurt (62. Merlin Sinanovic) - Trainer: Lars Barlemann
Schiedsrichter: Ben Uhrig (Hamburg) - Zuschauer: 1074
Tore: 0:1 Giordinelo Meulens (43.), 0:2 Rafael Martins Marques (71.), 0:3 Florent Aliqki (83.)
Gelb-Rot: Mussa Tasmin (63./Bremer SV/)