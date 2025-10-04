Gelungener Befreiungsschlag: SG Sonnenhof siegt bei Schott Mainz

Die SG Sonnenhof Großaspach ist zurück in der Erfolgsspur. Dank eines überzeugenden 4:1-Auswärtssiegs am heutigen Samstagnachmittag beim TSV Schott Mainz springen die Aspacher auf Rang fünf der Tabelle und zeigen damit gleichzeitig auch die richtige Reaktion auf die 2:3-Heimniederlage am vergangenen Mittwochabend zuhause gegen den SV Sandhausen.

Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld fand anschließend den Kopf von Johannes Gansmann. Der TSV-Akteur kam aus kurzer Distanz zum Kopfball, Reule war aber wie gewohnt zur Stelle und konnte stark parieren (31.). Und genau in dieser kurzzeitigen Sturm- und Drangphase der Gastgeber schlug der Dorfklub dann eiskalt zu. Niklas Pollex brachte feine Flanke von der rechten Grundlinie in die Box. Fabian Eisele zeigte sich als dankbarer Abnehmer und vollendete per wuchtigem sowie sehenswertem Drehschuss ins rechte untere Eck zur 1:0-Pausenführung aus Sicht der Aspacher.

Das Duell der beiden Aufsteiger begann zunächst relativ verhalten. Auf dem nassen Kunstrasenplatz der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach bei gleichzeitig windigen Bedingungen ließen die hochkarätigen Torchancen zunächst lange auf sich warten. Beide Teams tasteten sich in der ersten Phase des Spiels noch vorsichtig ab, die Hausherren erhöhten in der Folge aber den Druck und kamen nach einer ersten Torannäherung durch Etienne Portmann in der 22. Spielminute in Form eines abgefälschten Flachschusses aus rund 20 Metern schließlich dann auch zur ersten Großchance.

Nach dem Seitenwechsel übernahm dann die Reinhardt-Elf aber vollends die Spielkontrolle. Und auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Eisele setzte einen wunderbaren Schlenzer von der Strafraumkante aus an den Querbalken, von wo aus der Ball zurück ins Spiel sprang. Niklas Pollex schaltete von allen Beteiligten am schnellsten und staubte ab zum 2:0 für die Schwaben (49.). In der Folge drückte die SG auf den dritten Treffer und hatte immer wieder gute Umschaltmomente.

Doch es dauerte letztendlich bis zur 80. Spielminute, ehe Michael Kleinschrodt für einen Hauch von Vorentscheidung sorgte. Marius Kunde hatte sich zuvor über die komplette linke Außenbahn stark durchgesetzt, zog bis zur Grundlinie durch und bediente dann Kleinschrodt im Zentrum, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Doch so ganz gab sich auch der Tabellenletzte noch nicht auf. Quasi im Gegenzug vollendete der eingewechselte Dennis De Sousa Oelsner per Kopf eine Flanke von rechts am langen Pfosten zum 1:3-Anschlusstreffer (83.).

Doch das sollte es an diesem Nachmittag aus Sicht der Mainzer dann auch gewesen sein. Denn den Schlusspunkt eines in Summe absolut verdienten Auswärtserfolgs setzte der eingewechselte Luka Janes kurz vor dem Schlusspfiff. Der ebenfalls kurz zuvor frisch ins Spiel gebrachte Luca Molinari behielt im Strafraum die Übersicht, legte quer für Janes, der den Ball zum 4:1-Endstand für die Aspacher über die Linie drückte.

Die nächste Partie

Am kommenden Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den FC Bayern Alzenau. Anpfiff der Partie des 12. Spieltags der Regionalliga Südwest in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.