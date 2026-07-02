Gelungener Auftakt: VfV 06 überzeugt mit klarem Testspielerfolg

Der erste Test der Sommervorbereitung verlief für den VfV 06 Hildesheim vielversprechend. Gegen den MTV Wolfenbüttel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Ridha Kitar deutlich mit 6:0 durch und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine engagierte und konzentrierte Leistung.
Das klare Ergebnis kam durchaus überraschend. Erst rund zwei Monate zuvor hatte der VfV im Punktspielbetrieb gegen denselben Gegner noch eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen müssen. Nun präsentierte sich die Domstadtelf in deutlich verbesserter Verfassung und dominierte die Begegnung über weite Strecken.
Offensive überzeugt – Schulze trifft doppelt per Freistoß
Von Beginn an entwickelte der VfV viel Tempo und kombinierte sich immer wieder gefährlich in die Offensive. Den Torreigen eröffnete Neuzugang Elias Beck, ehe Mahdi Biso, Louis Malina und Fred Mensah die Führung weiter ausbauten.
Für die spektakulärsten Treffer sorgte jedoch Yannik Schulze. Der Routinier verwandelte gleich zwei Freistöße direkt und setzte damit den Schlusspunkt unter einen gelungenen Testspielauftritt.
Trainer Ridha Kitar nutzte die Partie, um nahezu dem gesamten Kader Einsatzzeit zu geben. Zur Halbzeit wechselte der Coach fast vollständig durch, ohne dass der Spielfluss oder die Intensität darunter litten.
Nachwuchs sammelt erste Erfahrungen
Erfreulich aus Sicht des VfV verlief auch die Integration der eigenen Talente. U19-Torhüter Kristers Millers stand über die komplette Spielzeit zwischen den Pfosten und überzeugte mehrfach mit starken Reflexen.
Nach der Pause feierten zudem Benjamin Mommertz, Adrian Schmidt, Chima Uloona und Louis Peuker ihr Debüt im Herrenbereich. Die Nachwuchsspieler fügten sich nahtlos ein und unterstrichen den eingeschlagenen Weg des Vereins, verstärkt auf Talente aus der eigenen Jugend zu setzen.
Auch auf Seiten des MTV Wolfenbüttel gab es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern: Die ehemaligen VfV-Spieler Carlos Christel und Maxi Kohl absolvierten ihr erstes Spiel für ihren neuen Verein.
Nach dem gelungenen Auftakt richtet sich der Blick nun bereits auf die nächsten Termine. Am Freitag lädt der VfV zur offiziellen Saisoneröffnung mit Mannschaftsvorstellung, Interviews, Informationen zu den Pokalauslosungen sowie Dauerkartenverkauf und Rahmenprogramm ein. Bereits einen Tag später wartet mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg der nächste anspruchsvolle Testgegner auf die Domstadtelf.