Gelungener Auftakt: VfV 06 überzeugt mit klarem Testspielerfolg

Der erste Test der Sommervorbereitung verlief für den VfV 06 Hildesheim vielversprechend. Gegen den MTV Wolfenbüttel setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Ridha Kitar deutlich mit 6:0 durch und zeigte dabei über die gesamte Spielzeit eine engagierte und konzentrierte Leistung. Das klare Ergebnis kam durchaus überraschend. Erst rund zwei Monate zuvor hatte der VfV im Punktspielbetrieb gegen denselben Gegner noch eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen müssen. Nun präsentierte sich die Domstadtelf in deutlich verbesserter Verfassung und dominierte die Begegnung über weite Strecken.

Offensive überzeugt – Schulze trifft doppelt per Freistoß Von Beginn an entwickelte der VfV viel Tempo und kombinierte sich immer wieder gefährlich in die Offensive. Den Torreigen eröffnete Neuzugang Elias Beck, ehe Mahdi Biso, Louis Malina und Fred Mensah die Führung weiter ausbauten. Für die spektakulärsten Treffer sorgte jedoch Yannik Schulze. Der Routinier verwandelte gleich zwei Freistöße direkt und setzte damit den Schlusspunkt unter einen gelungenen Testspielauftritt.