Gelungener Auftakt ohne Ertrag Eintracht Braunschweigs U23 unterliegt Regionalligist HSC Hannover im ersten Test mit 2:3 von red · Heute, 13:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Die U23 von Eintracht Braunschweig ist mit einer Niederlage in die Testspielphase gestartet. Gegen den Regionalligisten HSC Hannover zeigte die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle nach zwei Trainingswochen eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 2:3 geschlagen geben.

Im ersten Härtetest der Sommervorbereitung erwischte Eintracht Braunschweigs U23 einen Start nach Maß. Bereits in der ersten Spielminute brachte Robin Placinta die Gastgeber mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen gelungenen Auftakt in die Begegnung. Der Regionalligist HSC Hannover übernahm im weiteren Verlauf jedoch zunehmend die Kontrolle. Yel gelang in der 23. Minute der Ausgleich, ehe Röhrbein sieben Minuten später das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Mit dem 1:2-Rückstand ging die Mannschaft von Uwe Möhrle in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hannover in der 56. Minute auf 3:1 und verschaffte sich damit ein entscheidendes Polster. Hounkpati verkürzt, nächster Härtetest folgt Die Braunschweiger gaben sich dennoch nicht auf. Marvin Hounkpati verkürzte in der 63. Minute auf 2:3 und brachte die Gastgeber noch einmal heran. Zu einem weiteren Treffer reichte es in der Schlussphase allerdings nicht mehr, sodass die erste Testspielniederlage der Vorbereitung feststand.