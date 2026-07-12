Gelungener Auftakt im ersten Spiel: Oberligist mit 5 Toren zum Sieg

– Foto: team@sportmotionfoto.de

Nach dem Aufstieg als Meister der Brandenburgliga blickt der 1. FC Frankfurt voller Emotionen auf die neue Herausforderung in der Oberliga. Im ersten Testspiel der Sommervorbereitung untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen. Gegen den Landesligisten FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 feierten die Frankfurter einen klaren Erfolg, bevor nun bereits die nächste sportliche Bewährungsprobe auf dem Programm steht.

Der Sprung aus der Brandenburgliga in die Oberliga ist für den 1. FC Frankfurt ein Meilenstein voller Stolz und Leidenschaft. Als Meister der Brandenburgliga geht der Blick der Frankfurter nach vorne. Die Sommervorbereitung hat begonnen, und das erste Testspiel bot die perfekte Bühne, um die Form nach dem Erfolg der Meisterschaft zu überprüfen.

Ein Blitzstart und die frühe Führung

Das gestrige Testspiel markierte den Startschuss in diese Phase der Vorbereitung. Der Gegner, der Landesligist FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03, forderte den Oberligisten heraus. Vor 49 Zuschauern entwickelte sich von Beginn an eine konzentrierte Partie. Die Erleichterung und der Jubel waren groß, als bereits in der 14. Minute die Weichen auf Sieg gestellt wurden. Sebastian Lawrenz übernahm die Verantwortung und verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0. Die Frankfurter legten kurz vor dem Pausenpfiff nach. In der 44. Minute war es Ole Händschke, der mit seinem Treffer zum 2:0 für den Halbzeitstand sorgte.

Torreiches Spektakel nach dem Seitenwechsel

Die zweite Halbzeit bot weitere Tore, die von intensiven Emotionen geprägt waren. In der 54. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 2:1. Doch die Antwort des Meisters der Brandenburgliga ließ nicht lange auf sich warten und folgte prompt nur eine Minute später. Bereits in der 55. Minute fiel das Tor zum 3:1 für den 1. FC Frankfurt. Die Frankfurter blieben torhungrig und bauten die Führung in der 66. Minute auf 4:1 aus. Den Schlusspunkt dieser Begegnung setzte schließlich das Tor zum 5:1 in der 82. Minute, welches gleichzeitig den Endstand des ersten Testspiels in dieser Sommervorbereitung bedeutete.

Der Blick richtet sich auf das nächste Duell

Nach diesem Erfolg gegen den FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 bleibt den Frankfurtern jedoch keine Zeit zum Ausruhen. Die Vorbereitung fokussiert sich nun intensiv auf das kommende Spiel, das ebenfalls große Spannung verspricht. Der Sieg im ersten Testspiel gibt dem Team spürbaren Rückenwind und großes Selbstvertrauen, doch die nächste Aufgabe wartet bereits. Für den Oberligisten geht es darum, die Leistung zu bestätigen und im Rhythmus zu bleiben, denn das nächste Spiel steht unmittelbar bevor und fordert vollste Konzentration von der gesamten Mannschaft.