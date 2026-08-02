Gelungener Auftakt für Hummetroth II und Erbach, Krimi in Rothenberg Das Debüt von Hummetroth-II-Trainer Nicola Castro glückt +++ Noch besser startet die FSV Erbach, die Absteiger SG Bad König/Zell die Grenzen aufzeigt +++ Breitenbrunn reicht eine Chance zum Sieg. von Thomas Nikella · Gestern, 09:33 Uhr · 0 Leser

Ein seltenes Bild: Kevin Bülow vor Nurullah Afzali vom SV Hummetroth II am Ball. Am Ende müssen sich Bülows Sensbachtaler 0:3 geschlagen geben. Foto: Joaquim Ferreira

ODENWALDKREIS. Bärenstarke Vorstellung der FSV Erbach, die am ersten Spieltag der Kreisliga A gleich im Spitzenspiel die SG Bad König/Zell mit 6:0 überfuhr und damit schon mal klarmachte, dass nur über die Kreisstädter die Meisterschaft gehen wird.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Gestern, 15:00 Uhr SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell FSV Erbach FSV Erbach 0 6 Abpfiff Guiseppe Burgio (24., 44.) sorgte mit einem Doppelschlag für die beruhigende Führung der Erbacher. „Unsere Mannschaft hat engagiert gekämpft, kam aber nur zu wenig Chancen“, sagte Frank Weichel von den Platzherren. Leonidas Reeg (48.) und Nico Struwe (52.) besorgten die Vorentscheidung, in einem Spiel, in dem die Kurstädter nicht den Hauch einer Chance besaßen. Am Ende wurde es dann sogar noch bitter, als Osman Aktürk (76., 81.) mit seinem Doppelpack das halbe Dutzend vollmachte.

In einer anfangs zerfahrenen Begegnung ging Gammelsbach gleich zweimal in Führung: Roman Schröder (7.) und Marvin Schneider (46.) trafen zur 2:1-Führung für die Freiensteiner. Markus Lackner (28.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen. Seine Mannschaft kam aber relativ schnell zum Ausgleich durch Julias Schneider (56.). Danach waren es vor allem Einsatz und Willensstärke, die den Aufsteiger zu den ersten drei Punkten trugen. Nico Lubecki (74.) und Schneider (84.) klopften die Überraschung fest.

Starker Auftakt der völlig neuformierten Mannschaft des SVH II, der mit seinen klaren Spielanteilen für eine einseitige Begegnung sorgte. Der Vizemeister kontrollierte das Geschehen. Sensbachtal kam in der ersten Hälfte zu keiner nennenswerten Tormöglichkeit. Die 1:0-Führung von Oktay Sedefoglu (15.) war absolut verdient. Zwei weitere schnelle Tore in der 48. und 57. Minuten von Mikhail Antonio da Silva und Zameer Noor sorgten für die frühe Entscheidung. „Vom Gegner war nach der Pause wenig zu sehen, wir besaßen noch mehrere gute Chancen“, sagte Hummetroths neuer Trainer Nicola Castro.

„Wir begannen gut, besaßen sofort Chancen, die uns auch zur 2:0-Führung reichten“, so Fabian Daum (SG). Breuberg hatte nur wenig den Ball, dennoch schafften es die Gäste, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Deswegen war der 1:2-Anschlusstreffer von Osman Karakas (49.) nicht unverdient. Der Knackpunkt war der Doppelschlag in der 57. und 60. Minute, als erneut Rene Baier und Janis Kepper auf 4:1 stellten. Den Schlusspunkt setzte Dominik Neff (86.).

„Anfangs waren wir tonangebend, aber mit dem 1:1 war der Gast besser im Spiel und kurz darauf ging Seckmauern II sogar in Führung“, berichtete KSV-Co-Trainer Micha Domes. Doch mit dem 2:2 kehrte das Reichelsheimer Selbstvertrauen zurück und die Mannschaft wirkte über die gesamte Distanz stabil und zielstrebig. Das Ergebnis war ein hochverdienter 5:2-Erfolg. Torfolge: 1:0 Luca Nardella (13.), 1:1 Markus Zatocil (18.), 1:2 Erkan Erdem (34.), 2:2 Noah Scholl (37.), 3:2 Berdan Kocahal (42.), 4:2 Luca Nardella (47.), 5:2 Berdan Kocahal (80.).

Das Tor des Tages erzielte Rene Reinhard (37.) aus rund 20 Metern für den Aufsteiger aus Breitenbrunn. Vielbrunn kam über den Kampf, hatte das Geschehen unter seiner Kontrolle, versäumte es aber, beste Chancen zu nutzen. Breitenbrunn hatte eine Möglichkeit, und die saß. Nach der Pause standen der KSG Pfosten und Latte im Weg, aber die Mannschaft kämpfte bis zum Schluss hoch engagiert gegen ziemlich clever verteidigende Breitenbrunner.

Nisha Wagner (5.) und Onur Agedas (24.) brachten den VfL in Front. Gabriel Blutbacher (35., 73.) glich aus, ehe Leon Gürtler (79.) wieder den VfL nach vorn schoss. Rotsch (86.) glich ganz spät aus. Das war in der ersten Hälfte ein ganz bemerkenswerter Auftritt des neuen VfL: Ein hohes Tempo und viel Druck brachten die Führung. Für Rothenberg war das eine richtig schwere Aufgabe. „Vor allem in der zweiten Hälfte haben wir ein hohes Engagement gezeigt und uns mit der Punkteteilung belohnt“, so Melvin Huber von der SGR.