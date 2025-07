Gelungener Auftakt für die Hanseaten – 2:0-Testspielerfolg gegen TuRa

Die Erste Mannschaft der Hanseaten ist erfolgreich in die Sommervorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel der neuen Saison setzte sich das Team mit 2:0 gegen den Bezirksligisten TuRa 07 Westrhauderfehn durch. Auf dem Hauptplatz in Sedelsberg zeigte die Mannschaft über weite Strecken eine dominante Vorstellung und kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken.

Die Hanseaten erarbeiteten sich eine Vielzahl an Torchancen, blieben im Abschluss jedoch häufig glücklos oder scheiterten am gut aufgelegten Gästekeeper. Am Ende waren es Jordy Biakala und Alfred Maier, die für die entscheidenden Treffer sorgten und den verdienten Sieg sicherten.