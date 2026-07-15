Gelungener Auftakt der Vorbereitung: TSG gewinnt erstes Testspiel

Mit zahlreichen Neuzugängen und vielen neuen Gesichtern auf dem Platz ging es im ersten Test weniger um das Ergebnis als darum, als Mannschaft zusammenzufinden und die Grundlagen für die kommenden Wochen zu legen.

Die TSG Pasing ist mit einem 3:1-Erfolg gegen den ATSV Kirchseeon erfolgreich in die Testspielphase der Sommervorbereitung gestartet. Nach einer intensiven ersten Trainingswoche stand für die neu formierte Mannschaft vor allem eines im Mittelpunkt: die Umsetzung der ersten taktischen Inhalte und das Sammeln wichtiger Erkenntnisse.

Der Schwerpunkt der vergangenen Trainingstage lag vor allem auf dem Spiel gegen den Ball – und genau das setzte die Mannschaft über weite Strecken hervorragend um. Die TSG stand kompakt, arbeitete geschlossen gegen den Ball und ließ dem Gegner nur wenige Torchancen.

Im eigenen Ballbesitz fehlte zunächst noch die nötige Präzision und Dynamik. Nach der kräftezehrenden Trainingswoche war zu erkennen, dass einige Abläufe noch Zeit benötigen. Dennoch ging die TSG nach einem hervorragend getretenen Eckball mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich die Mannschaft deutlich zielstrebiger. Mit mehr Tempo und klareren Abläufen im Offensivspiel erhöhte die TSG innerhalb kurzer Zeit auf 3:0 und kontrollierte die Partie über weite Strecken. Durch zahlreiche Wechsel erhielten alle Spieler Einsatzminuten, wodurch der Spielfluss zwar etwas verloren ging, die Intensität gegen den Ball jedoch weiterhin hoch blieb. Der Gegentreffer zum 3:1 fiel schließlich nach einer Standardsituation.

Tufan Lacin: „Die Jungs haben den Plan hervorragend angenommen“

„Wir haben eine sehr intensive und anstrengende Trainingswoche hinter uns. Deshalb war es wichtig zu sehen, wie die Mannschaft die ersten Inhalte auf dem Platz umsetzt. Der Fokus lag ganz klar auf unserem Spiel gegen den Ball – und das haben die Jungs über weite Strecken wirklich sehr gut gemacht.

Besonders gefreut hat mich, dass jeder bereit war, den gemeinsamen Plan umzusetzen. Gerade für viele Spieler waren die Inhalte neu, trotzdem haben sie mit großer Disziplin gearbeitet und sich voll eingebracht.

In der zweiten Halbzeit haben wir bereits viele Dinge deutlich besser umgesetzt, schneller gespielt und uns gute Torchancen erarbeitet. Insgesamt war das ein sehr positiver erster Test. Wir konnten wichtige Erkenntnisse sammeln und haben gesehen, dass die Mannschaft bereit ist, hart zu arbeiten. Darauf wollen wir in den kommenden Wochen weiter aufbauen.“