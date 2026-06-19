Gelungener Auftakt beim Regionalligisten: Zehn Tore zum Einstand

Die sportliche Aufmerksamkeit richtete sich am heutigen Tag ganz auf das erste Testspiel des Greifswalder FC unter der Führung des neuen Trainers Alain Karim. Die Begegnung gegen den FSV Blau-Weiß Greifswald aus der Landesklasse II wurde im Stadion St. Georgsfeld ausgetragen und markierte den offiziellen Beginn der spielerischen Erprobungsphase für das neu zusammengestellte Team.

Die Erwartungen und die emotionale Anspannung vor dem ersten Auftritt auf dem Rasen waren groß. Der Start in die Partie verlief für den Favoriten jedoch zunächst völlig anders als geplant. Bereits in der 1. Spielminute gelang den Gastgebern durch Jason-Roy Melms der Führungstreffer zum 1:0, was aufseiten des Greifswalder FC für eine frühe kalte Dusche sorgte.

Ein eindrucksvolles Torfestival des Regionalligisten

Die Mannschaft reagierte auf den frühen Rückschlag mit einer kontrollierten und entschlossenen Spielweise. In der 10. Minute gelang der Ausgleich zum 1:1, ehe die Stunde der Offensive schlug. Grace Bokake brachte das Team mit einem schnellen Doppelschlag in der 20. und 22. Minute mit 3:1 in Führung. Die spielerische Dominanz spiegelte sich fortan kontinuierlich im Ergebnis wider. Lukas Walchhütter erhöhte in der 37. Minute auf 4:1, bevor in der 44. Minute der Treffer zum 5:1 erzielt wurde.

Auch im zweiten Durchgang ließ die Intensität nicht nach. In der 64. Minute führte ein verwandelter Foulelfmeter zum 6:1, und nur eine Minute später (65.) fiel das 7:1. In der Schlussphase schraubten die Spieler das Resultat durch Tore in der 81., 85. und 87. Minute auf den 10:1-Endstand. Als dreifacher Torschütze glänzte dabei Colin Kroll-Thiel. Die weiteren Treffer für den Greifswalder FC steuerten Bajram Syla, Lion Semic, Cosar und E. Sternberg bei.

Der Blick auf die anstehende Aufgabe am Samstag

Nach diesem überzeugenden ersten Erfolg im Stadtduell bleibt der Mannschaft kaum Zeit zum Durchatmen, da die Sommerpause intensiv genutzt werden soll. Das Trainerteam um Alain Karim nutzt diese aufeinanderfolgenden Termine gezielt, um den gesamten Kader unter Wettkampfbedingungen zu beobachten und die taktischen Abläufe weiter einzustudieren. Für die Spieler gilt es, den Schwung und die gezeigte Treffsicherheit aus dem heutigen Kantersieg direkt in die nächste Partie mitzunehmen und die Konzentration hochzuhalten.