Gelungener Auftakt

Eine durchaus zufriedenstellende Vorbereitung fand am vergangenen Sonntag ihr Ende. Mit Vorfreude kamen Mannschaft und Fans zusammen, um gemeinsam die ersten drei Punkte zu Hause zu behalten. Mit den Gästen aus Eschenbach, welche mit ihrer Zweiten ins Kräftemessen in der Kreisliga B7 gehen, hatten die Zeller gleich einen in der Vergangenheit kniffligen Gegner vor der Brust. Die drei Punkte waren dennoch fest eingeplant.

Bei Sonne satt erwischte der TSG auf dem Zeller Berg keine gute Startphase. Das Aufbau- und Passspiel war von Ungenauigkeiten geprägt, durch diese der Gegner immer wieder unverhofft an den Ball kam und in den Angriffsmodus schaltete. In Minute elf dann der erste Dämpfer: 0:1 Rückstand. Den Gegentreffer gerade verkraftet zeigte der Unparteiische der Partie äußert strittig auf den Zeller Punkt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eschenbach eiskalt. Nach 17 Minuten mussten also umso mehr Lösungen gefunden werden, um sich gegen den 0:2-Rückstand aufzubäumen. Die Zeller Mannschaft besonnte sich und zeigte sich fortan von einer deutlich besseren Seite. Mehr Spielkontrolle und klarere Aktionen nach vorne sorgten für die Wende im Spiel. Durch Tore von Peter Schwegler (22. Minute), 2x Florian Schultheiß (27. Und 35. Minute) sowie Tobias Goll (32. Minute) drehte der TSG das Ergebnis noch vor der Halbzeitpause deutlich. Im zweiten Spielabschnitt spielten sich die Zeller weitere gute Tormöglichkeiten raus. In Minute 52 nutzte Tim Bohner eine davon und erhöhte auf 5:2. Der TSV hielt aber weiterhin dagegen und kam 20 Minuten vor Schluss zum Anschlusstreffer. Die Zeller Antwort folgte prompt. Florian Schultheiß schnürte seinen Dreierpack und machte in Minute 81 einen Punkt hinter die Partie. Endstand 6:3.