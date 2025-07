Gelungener Auftakt

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten – aber noch keine Tore

Vor 6.834 Zuschauern im Steigerwaldstadion zeigten die Rot-Weißen eine engagierte Leistung, belohnt durch Tore von Obed Chidindu Ugondu und Phillip Aboagye. Der Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit sorgte zwar noch einmal für Spannung, änderte aber nichts am verdienten Heimsieg.

Der Ball rollte auf Grund einer örtlichen Gewitterwarnung mit zehnminütiger Verspätung, doch der FC RWE war von Beginn an im Spiel. Schon in der 1. Minute erspielte sich das Team durch Caciel die erste Ecke, in der Folge sorgte ein Distanzschuss von Wolf für die erste gute Gelegenheit (3.). Rot-Weiß übernahm die Kontrolle und drängte früh auf das erste Saisontor. Ugondu traf in der 12. Minute nur den Pfosten, wenig später scheiterte Fehler aus kurzer Distanz am Außennetz (16.).

Doch auch Luckenwalde setzte Nadelstiche: Nach einem Freistoß musste Soares in höchster Not klären (10.), wenig später rettete Neuzugang Ikene mit starkem Einsatz gegen Will (35.). Trotz intensiven Tempos und guter Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es zur Pause torlos.

Zweite Halbzeit: Die Joker stechen – Rot-Weiß belohnt sich spät

Trainer Fabian Gerber bewies nach einer zähen ersten Hälfte ein goldenes Händchen. Mit der Hereinnahme von Laurenz Dehl und Robbie Felßberg in der 67. Minute wurde das Spiel auf den Kopf gestellt. Nur vier Minuten später war es soweit: Dehl leitete über rechts ein, Felßberg verlängerte per Kopf und Obed Ugondu drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie (71.).

Der Bann war gebrochen, und Erfurt spielte nun mit mehr Selbstvertrauen. Fast hätte Aboagye auf 2:0 erhöht, doch sein Schuss küsste in der 76. Minute nur den rechten Pfosten. In der 90. Minute war es dann aber soweit: Phillip Aboagye krönte seine starke Leistung mit einem Traumtor. In Robben-Manier zog er von außen nach innen und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Sieg über die Zeit gebracht

Als das Spiel bereits entschieden schien, köpfte Luckenwaldes Sofiene Rachid Jannene nach einer Ecke zum 2:1-Anschluss ein (90.+2). Doch die Rot-Weißen verteidigten die Führung in den letzten Minuten konzentriert – und belohnten sich mit den ersten drei Punkten der Saison.

Mit dem Auftaktsieg im Rücken reist der FC Rot-Weiß Erfurt am kommenden Wochenende selbstbewusst zum Auswärtsspiel. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in dieser Saison wieder angreifen will – mit Tempo, Einsatz und Teamgeist.