Gelungener Abschied vor heimischer Kulisse Nach 5:0-Erfolg gegen Melle II – Eintracht Rulle verabschiedet verdiente Spieler und Erfolgs-Coach - Torjäger Moritz Schlüter wechselt in die Landesliga - Derby auf Freitag 18.30 Uhr vorverlegt - von Michael Eggert · Heute, 11:43 Uhr · 0 Leser

v.r. Marc Knuffmann, Ansgar Hinsrichs, Moritz Schlüter, Nils Bruning, Magnus Horn, Marvin Star, Coach Simon Garthaus – Foto: Stefan Witte

Es war ein Nachmittag, wie ihn sich ein Verein zum letzten Heimspiel der Saison kaum besser hätte wünschen können. Der TuS verabschiedete sich mit einem überzeugenden 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den SC Melle II von seinen Zuschauern und setzte zugleich einen würdigen Rahmen für die traditionellen Verabschiedungen nach dem Schlusspfiff.

Im Duell zweier Tabellennachbarn ließ die Mannschaft von Beginn an kaum Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Der TuS präsentierte sich spielfreudig, entschlossen und nutzte seine Chancen konsequent. Der deutliche Erfolg war ebenso verdient wie souverän. Besonders erfreulich aus Sicht der Gastgeber: Mit Nils Brüning, Magnus Horn und Moritz Schlüter trugen sich gleich drei Spieler in die Torschützenliste ein, die nach der Saison verabschiedet werden. Damit setzte das Trio seinem letzten Heimauftritt im TuS-Trikot ein besonderes sportliches Ausrufezeichen. Lediglich Marvin Staar blieb ein Treffer verwehrt – was angesichts seiner Rolle als Torwart fernab des gegnerischen Strafraums wenig überraschend war.

Nach dem Spiel standen jedoch nicht die Tore, sondern die Menschen im Mittelpunkt. Fußballobmann Ansgar Hinrichs und Vorstandsmitglied Marc Knuffmann verabschiedeten mit Marvin Staar, Magnus Horn, Nils Brüning und Moritz Schlüter vier verdiente Spieler, die den Verein in den vergangenen Jahren geprägt haben. Während Horn dem Team als Teammanager und Staar als Torwarttrainer erhalten bleiben, schlägt Schlüter künftig ein neues Kapitel auf. Der Offensivspieler wechselt zur kommenden Saison zum Landesligisten SC Melle. Der Verein verabschiedete ihn mit großem Dank für seine Leistungen und den besten Wünschen für die sportliche Zukunft. Besondere Anerkennung erhielt auch Simon Garthaus. In einer schwierigen Saisonphase hatte er die Mannschaft übernommen und in kurzer Zeit eindrucksvoll stabilisiert. Sechs Siege aus acht Spielen, darunter zuletzt fünf Erfolge in Serie, sprechen eine deutliche Sprache. Mit seiner Arbeit legte Garthaus entscheidenden Anteil daran, dass die Mannschaft die Saison mit einem positiven Gefühl abschließen kann.