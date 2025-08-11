Gelungene Reaktion: Aufbaufehler abgestellt – Chancen eiskalt genutzt

Donnerstag – bittere Niederlage. Zum Auftakt der Testspielwoche unterlag der FCF auswärts beim SV Gartenstadt Trudering klar mit 1:4. Zu viele einfache Fehler im Spielaufbau luden den Gegner zu Chancen ein, die dieser eiskalt nutzte. Trotz einiger eigener Möglichkeiten fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor.

Sonntag – starke Antwort. Nur drei Tage später zeigte der FCF die richtige Reaktion. Gegen den FC Hertha München war die Mannschaft von Beginn an hellwach, minimierte die Fehler aus dem Donnerstagsspiel und setzte den eigenen Plan konzentriert um. Vor dem Tor zeigte sich das Team eiskalt – bereits zur Pause stand es 5:1.

O-Ton Trainer Tufan: „In der ersten Halbzeit haben wir endlich mal gezeigt, wie es ist, wenn wir effektiv und konsequent unsere Chancen nutzen. Da stand es zur Halbzeit 5:1 – genau das hat gefehlt.“

Im zweiten Durchgang ließ der FCF das Tempo etwas schleifen, sodass Hertha München noch auf 5:3 verkürzen konnte. Der verdiente Sieg war jedoch nie in Gefahr.

Einordnung. Beide Partien waren wertvolle Tests. Noch fehlen urlaubsbedingt einige Spieler, die im Laufe der Woche zurückkehren. Mit voller Besetzung will das Team weitere Schritte machen – die Vorfreude auf den Saisonstart in zwei Wochen wächst.

Ausblick:

•Testspiel: Sonntag, 12:00 Uhr gegen Petershausen

•Pokalspiel: 20. August