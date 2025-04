Gelungene Rasen-Premiere: TSV Gräfelfing baut Tabellenführung mit Kantersieg gegen FC Croatia aus

Der TSV Gräfelfing marschiert weiter in der Kreisklasse vorne weg. Gegen den FC Croatia München feierte der Tabellenführer einen 5:1-Kantersieg.

Der Kreisklasse-Spitzenreiter aus Gräfelfing hat am Samstag eine erfolgreiche Rasen-Premiere gefeiert. Erstmals in diesem Kalenderjahr spielten die Fußballer von Trainer Andreas Gries zu Hause nicht auf dem engen Kunstrasen, sondern auf dem deutlich größeren Rasenplatz. Dass diese Premiere mit einem 5:1-Erfolg gegen Croatia sehr positiv verlief, hatte laut Gries auch mit dem Zustand des Geläufs zu tun. „Der Platz war sehr gut. Großes Kompliment an unseren Greenkeeper Andreas Eder“, lobte der TSV-Coach.

Ebenso zufrieden wie mit dem Untergrund zeigte er sich mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und verdient gewonnen“, fasste Gries zusammen. In der Anfangsphase stellten die spielstarken Gäste Gräfelfing durchaus vor ein paar Probleme und erarbeiteten sich einige Standardsituationen. Ab Marvin Brehms trockenem Abschluss von der Strafraumkante zur 1:0-Führung (9.) rissen die Wölfe das Spiel jedoch immer mehr an sich. „Wir hatten dann deutlich mehr Ballbesitz“, stellte Gries fest.