Gelungene Premiere: Weiterkommen für Angel Arthee möglich

Unter-Flockenbach/Südafrika. Mit 0:0-Unentschieden gegen Simbabwe und Mosambik ist die mauritische Nationalmannschaft um Angel Arthee von Hessenliga-Absteiger SV Unter-Flockenbach in den Cosafa-Cup in Südafrika gestartet. Mit einem Erfolg gegen Gastgeber Südafrika am Dienstagnachmittag könnte der Außenseiter (178. der Fifa-Weltrangliste) nun die große Überraschung perfekt machen und in die K.o.-Phase des Turniers einziehen.

Arthee, der nach seinem Debüt im zarten Alter von 16 Jahren sechs Jahre auf eine neuerliche Nominierung für die Nationalmannschaft warten musste, kam in beiden Partien zum Einsatz. Im Auftaktspiel gegen Simbabwe wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt, gegen Mosambik stand der SVU-Angreifer am Samstag dann sogar in der Startelf. Und er will mehr, wie er auf Anfrage dieser Redaktion verlauten lässt: „Wir wollen natürlich das Bestmögliche bei diesem Turnier erreichen, die gemeinsame Zeit aber auch dazu nutzen, um uns für die WM-Qualifikationsspiele im September und Oktober einzuspielen.“

Zudem gewährt er einen Eindruck in seine Gefühlswelt: „Es ist immer großartig, für sein Land zu spielen. Gerade als Fußballer liebt man die große Bühne, man möchte sich mit den Besten messen. Ich möchte diesen Moment derzeit einfach nur genießen, denn ich weiß: Nur wenige Spieler bekommen diese einmalige Chance.“