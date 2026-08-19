Gelungene Premiere: Delay-Sports-Frauen gewinnen erstes Spiel deutlich

– Foto: Sebastian Räppold

Ja, es war nur ein Testspiel, zu dem Delay Sports am Mittwochabend antrat. Aber es war das erste Spiel der neu gegründeten Frauenmannschaft und damit ein Stück Historie für den jungen Berliner Verein, den die Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede 2021 ins Leben gerufen haben.

Die Männer waren in den letzten Jahren bereits äußerst erfolgreich. So stieg die erste Herrenmannschaft in diesem Sommer zum vierten Mal in Folge auf. Auch die zweite und dritte Mannschaft hatte zu feiern und im Jugendbereich machten die Teams ebenfalls Fortschritte. Nun sollen die Frauen folgen. Sie starten in der Bezirksliga. Der Weg nach oben ist deutlich kürzer als bei den Männern. Schon in drei Jahren könnte Delay Sports hier überregional spielen.