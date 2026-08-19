Gelungene Premiere: Delay-Sports-Frauen gewinnen erstes Spiel deutlich

Delay Sports greift künftig auch im Frauenfußball an. Das neu gegründete Team bestritt am Mittwochabend das erste Spiel.
Ja, es war nur ein Testspiel, zu dem Delay Sports am Mittwochabend antrat. Aber es war das erste Spiel der neu gegründeten Frauenmannschaft und damit ein Stück Historie für den jungen Berliner Verein, den die Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede 2021 ins Leben gerufen haben.
Die Männer waren in den letzten Jahren bereits äußerst erfolgreich. So stieg die erste Herrenmannschaft in diesem Sommer zum vierten Mal in Folge auf. Auch die zweite und dritte Mannschaft hatte zu feiern und im Jugendbereich machten die Teams ebenfalls Fortschritte. Nun sollen die Frauen folgen. Sie starten in der Bezirksliga. Der Weg nach oben ist deutlich kürzer als bei den Männern. Schon in drei Jahren könnte Delay Sports hier überregional spielen.
Das Team ist hochkarätig besetzt und absoluter Favorit auf den Titel in der 11er Bezirksliga Staffel 1. Angeführt wird die Mannschaft von Ex-Profi Aylin Yaren, die zuletzt noch für Zweitligist Viktoria Berlin spielte. Aus der drittklassigen Regionalliga sind mit Jolina Pfeiler (Turbine Potsdam II), Lena-Marie Wolter Cosme, Zahraa Chahrour, Carolin Hamann, Lorin-Hiva Beyaztepe (alle Türkiyemspor), Lina Krauss, Annika Mahlau und Elisa Schindler gleich mehrere Spielerinnen gekommen. Die Qualität bewiesen sie bereits am Mittwoch im Test gegen Askania Coepenick. Dabei schlug Delay Sports die zwei Ligen höher (Berlin-Liga) agierenden Köpenickerinnen deutlich mit 1:5.
Schon am Samstag steht dann das erste Pflichtspiel auf dem Programm. Im Landespokal tritt Delay Sports in der Quali-Runde beim FFC Tegel an. Eine Woche später folgt der Bezirksliga-Auftakt bei Berolina Mitte III. Das erste Heimspiel steigt am 06. September im Volkspark Wilmersdorf. Gegner ist dann Lichtenberg 47 II.