Punkt für Walbeck. – Foto: SSVg Velbert 02

Gelungene Heimpremiere des SV Walbeck SV Walbeck in der Frauen-Niederrheinliga: Der erste Punkt nach dem Umbruch ist da. Die Mannschaft vom Bergsteg zeigt sich stark verbessert.

Zum Saisonauftakt in der Niederrheinliga der Frauen hatte die stark verjüngte Mannschaft des SV Walbeck noch Lehrgeld zahlen müssen und mit 0:3 beim SV Mülheim-Heißen verloren. Am Sonntag gab’s den ersten Lichtblick für das Team von Trainer Friedel Baumann. Gegen GW Lankern, das mit einem 7:0 gegen die SG Kaarst im Rücken an den Bergsteg gereist war, sprang ein verdientes 2:2 (2:1) heraus.

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr SV Heißen SV Heißen SV Walbeck SV Walbeck 3 0 Abpfiff Die Partie begann auf beiden Seiten verhalten, ehe die Gastgeberinnen erstmals zuschlugen. In der neunten Minute war Marina Linßen nach einem Abwehrfehler der Gäste zur Stelle und schob den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Lankern kam in der Folge jedoch besser ins Spiel und glich nach 22 Minuten nach einem Konter aus. Kurz darauf hatten die Walbeckerinnen Glück, als im Anschluss an eine Ecke der Pfosten den Rückstand verhinderte. Auf der anderen Seite blieb der Gegner durchaus anfällig. Carolin Loy bestrafte in der 39. Minute eine weitere Unachtsamkeit in der Lankerner Abwehr mit dem Treffer zum 2:1. Nach der Pause sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Vivian Tepaß vergab nach 64 Minuten die große Chance zur möglichen Vorentscheidung. Sie erkämpfte den Ball an der Strafraumgrenze, ihr Schuss strich aber knapp am Tor vorbei.

Ein erkämpfter Punkt Der SV Walbeck stand sehr stabil und hatte dabei eine starke Torhüterin Anne Schiffers im Rücken. Allerdings nur bis zur 75. Minute, als der Gegner doch noch eine Lücke fand. Aus spitzem Winkel fiel der Treffer zum 2:2-Endstand.„Wir haben gut gegen einen offensiv starken Gegner gearbeitet und uns diesen Punkt erkämpft. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte Friedel Baumann.