Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Gelungene Gerneralprobe
Im letzten Test vor der am kommenden Sonnabend beginnenden Rückrunde zeigten die Nullneuner gegen den fünfzehnten der Landesklassen 2, den VfB Artern eine ansprechende Vorstellung bei eiskalten Temperaturen.
von U. Vester / SV 09 Arnstadt · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
„Das war ein ordentlicher Test, wir waren froh uns draußen bewegen zu können, wir haben besser als am Dienstag gegen Erfurt Nord agiert und viele Tore herausgespielt“, so ein zufriedener Trainer Marin Hauswald.
Klar dominierten die Einheimischen, ließen Ball-und Gegner laufen, zeigten sich lauf-und spielfreudig und überzeugten auch im Spiel gegen den Ball. Durch einige Nachlässigkeiten im Passspiel kam der Kontrahent jedoch zur einen oder anderen Möglichkeit. So nutzte Beyer ein Fehlabspiel und steuerte allein auf das Tor zu, doch Julian Knoll hielt den zu schwach geschossenen Ball ohne Mühe (5.). In Front zogen die Nullneuner durch Johannes Ruschke, der eine Hereingabe Niklas Hoffmanns sicher verwertete (7.). Nach einigen vergebenen Chancen traf Ben-Fritz Meissner in Folge einer Ecke aus Nahdistanz (29.). Mit einem platzierten Schuß aus 17 m ins linke Eck stellte erneut Johannes Ruschke den Pausenstand her (44.).
Auch im zweiten Durchgang ging das Spiel nur in Richtung Gästetor. Zunächst vergab Anton Lvov gleich zweimal in aussichtsreichen Positionen (46.), dann staubte Reakwon Ralph aus kurzer Entfernung ab (47.). Der gleiche Spieler knallte den Ball nach Ecke an die Querlatte (53.). Mit einer Klasseparade gegen den freistehenden Beyer verhinderte Julian Knoll einen Gegentreffer (55.). Danach trug sich Patrick Hädrich der aus zentraler Position eine Linksflanke in die Maschen setzte in die Torschützenliste ein (64.). Den Ehrentreffer für die Kicker aus Nordostthüringen markierte Rüdiger per Direktabnahme (65.), bevor Neuzugang Maskat Radzhabov den Endstand aus Nahdistanz herstellte (70.). Fast erzielte Radzhabov sein zweites Tor, doch da stand der Querbalken im Wege (83.).