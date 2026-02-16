Gelungene Gerneralprobe

Klar dominierten die Einheimischen, ließen Ball-und Gegner laufen, zeigten sich lauf-und spielfreudig und überzeugten auch im Spiel gegen den Ball. Durch einige Nachlässigkeiten im Passspiel kam der Kontrahent jedoch zur einen oder anderen Möglichkeit. So nutzte Beyer ein Fehlabspiel und steuerte allein auf das Tor zu, doch Julian Knoll hielt den zu schwach geschossenen Ball ohne Mühe (5.). In Front zogen die Nullneuner durch Johannes Ruschke, der eine Hereingabe Niklas Hoffmanns sicher verwertete (7.). Nach einigen vergebenen Chancen traf Ben-Fritz Meissner in Folge einer Ecke aus Nahdistanz (29.). Mit einem platzierten Schuß aus 17 m ins linke Eck stellte erneut Johannes Ruschke den Pausenstand her (44.).

Auch im zweiten Durchgang ging das Spiel nur in Richtung Gästetor. Zunächst vergab Anton Lvov gleich zweimal in aussichtsreichen Positionen (46.), dann staubte Reakwon Ralph aus kurzer Entfernung ab (47.). Der gleiche Spieler knallte den Ball nach Ecke an die Querlatte (53.). Mit einer Klasseparade gegen den freistehenden Beyer verhinderte Julian Knoll einen Gegentreffer (55.). Danach trug sich Patrick Hädrich der aus zentraler Position eine Linksflanke in die Maschen setzte in die Torschützenliste ein (64.). Den Ehrentreffer für die Kicker aus Nordostthüringen markierte Rüdiger per Direktabnahme (65.), bevor Neuzugang Maskat Radzhabov den Endstand aus Nahdistanz herstellte (70.). Fast erzielte Radzhabov sein zweites Tor, doch da stand der Querbalken im Wege (83.).