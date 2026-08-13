Gelungene Generalprobe: Spandauer Kickers schlagen Teutonia

Kurz vor Saisonstart wird nochmal getestet.
VfB Hermsdorf Berlin – Delay Sports Berlin 0:5
Tore: 0:1 Enes Küc (25.), 0:2 Orhan Yildirim (52.), 0:3 Can Kilian Cakin (58.), 0:4 Enes Küc (75.), 0:5 Zulu Ernst (81.)
VSG Rahnsdorf 1949 – Köpenicker FC II 2:3
Tore: 0:1 Max Haupt (7.), 1:1 Sebastian Lentzsch (8.), 1:2 Marten Wiedig (22.), 2:2 Davin Stößel (27.), 2:3 Ruben Butzer (76.)
SV Askania Coepenick 1913 Frauen – Moabiter FSV Frauen 0:4
Tore: 0:1 Fine Herzog (38.), 0:2 Fine Herzog (53.), 0:3 Fine Herzog (73.), 0:4 Fine Herzog (81.)
VfB Einheit zu Pankow 1893 – SV BW Hohen Neuendorf II abg.
1. FFC Turbine Potsdam Frauen II – SFC Stern 1900 Frauen 3:3
Tore: 1:0 Jennifer Kandetzki (11. Eigentor), 1:1 Sofie Roll (19.), 2:1 Nicky Rohloff (30.), 2:2 Sofie Roll (33.), 3:2 Helene Duwe (45.), 3:3 Hannah Schmitz (60.)
FC 98 Hennigsdorf II – VfB Hermsdorf Berlin Ü32 8:0
Tore: 1:0 Ben Werner (2.), 2:0 Alexander Ender (5.), 3:0 Alexander Ender (14.), 4:0 Alexander Ender (26.), 5:0 Benjamin Schönfeld (31.), 6:0 Alexander Ender (35.), 7:0 (55. Eigentor), 8:0 (65. Eigentor)
FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia 3:1
Tore: 1:0 Okan Tastan (13.), 2:0 Isaac Vefonge Wana (51.), 2:1 Oktay Karamahmut (60.), 3:1 Samuel Agyei-Yeboah (61.)
SV Schmöckwitz-Eichwalde Frauen – TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf Frauen 3:3
Sportfreunde Johannisthal – FC Treptow / River Plate II 0:8
FC Internationale Berlin Frauen – FC Viktoria 1889 Berlin wU17 2:1
Tore: 0:1 (45.), 1:1 Isabell Höntze (47.), 2:1 Janine Adrian (85.)
Berlin Hilalspor II – NFC Rot-Weiß 1932 II :
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