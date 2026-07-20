„Gelungene Generalprobe" – SE Freising dreht Rückstand gegen Topteam Testspiel in Dorfen von Matthias Spanrad · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Freising siegte in Dorfen und ist bereit für den Saisonstart. – Foto: Valentin Hack

Der SE Freising hat sein letztes Testspiel vor dem Bezirksliga-Start mit 2:1 beim TSV Dorfen gewonnen und damit Selbstvertrauen getankt.

Die Bezirksliga-Fußballer des SE Freising sind für die neue Spielzeit gewappnet: Die letzte Vorbereitungspartie am Freitagabend haben die Lerchenfelder mit 2:1 (0:1) beim Bezirksliga-Ost-Topteam des TSV Dorfen gewonnen und gehen damit gestärkt in die Saison. Diese beginnt für den SEF am kommenden Sonntag (15 Uhr) mit dem Auswärtsmatch beim TSV Gaimersheim. Fr., 17.07.2026, 19:00 Uhr TSV Dorfen TSV Dorfen SC Eintracht Freising SE Freising 1 2 Abpfiff Allerdings: In Dorfen liefen die Freisinger Männer zunächst einem 0:1-Rückstand hinterher, nachdem die SEF-Hintermannschaft gepatzt und Florian Brenninger dies ausgenutzt hatte (16.). Die Gäste kamen gegen den letztjährigen Liga-Fünften zwar bereits im ersten Durchgang zu Chancen, das 1:1 fiel aber erst nach dem Seitenwechsel: Fabrizio Brandes glich nach einem feinen Zuspiel von Florian Huber aus (62.), ehe Johannes Kleidorfer eine Ecke direkt zum Freisinger Siegtreffer in die Maschen zirkelte (71.).