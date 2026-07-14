„Gelungene Generalprobe“: Murnau ist auch im letzten Test erfolgreich

Wieder ein Rückschlag: Phillip Mühlbauer zieht sich Kreuzbandriss zu. – Foto: Andreas Mayr

Mit einem Kasten Bier für die Kollegen. „Was für eine brutale Gemeinschaft“, schwärmt sein Trainer Andreas Haidl. Gestern hat er seinen Burschen trainingsfrei gegeben, sie sollen sich stattdessen gemeinsam im Bierzelt beim legendären Manyana-Montag vergnügen.

Über die Art und Weise, wie die Murnauer Fußballer mit ihren Rückschlägen umgehen, lernt man am meisten über diese Mannschaft. Phillip Mühlbauer hatte keine leichte Woche, erhielt Gewissheit über sein endgültiges Schicksal – das da wäre Kreuzbandriss und ein leicht lädierter Meniskus –, hatte Geburtstag und tauchte am Donnerstag trotzdem im Training auf.

Murnau gewinnt sein letztes Testspiel gegen Bayernliga-Aufsteiger Schwabmünchen

Das haben sich seine Fußballer mit einer Vorbereitung zum Zungeschnalzen verdient. Sechs Wochen voller Gier auf Neues, hoher Intensität und reihenweise guter Ergebnisse gingen am Wochenende mit einem 2:1-Erfolg über Bayernliga-Aufsteiger Schwabmünchen zu Ende. „Gelungene Generalprobe“, notierte der Coach, wohlwissend, dass all das schon nächsten Samstag gegen Planegg nichts mehr wert sein kann. Wofür die Testphase gut ist: für eine absolut positive Grundstimmung im Land der Drachen. „Es fühlt sich an, als wären wir gut vorbereitet.“ Auch im dritten Test gegen ein Bayernliga-Team blieb der TSV ungeschlagen.

Nur in den ersten 15 Minuten wackelte er, kämpfte mit dem Pressing der Gäste und kassierte nach einem Durchbruch auf seiner linken Flanke das 0:1. Mit jeder Minute mehr ging die Kontrolle aber zu Murnau über. Am Ende brachten ein direkter Freistoß von Bastian Adelwart sowie ein Tor von Murat Höbekkaya nach Vorarbeit von Leon Schlichting und Jonas Schrimpf den Sieg, weitere drei, vier Top-Chancen landeten neben dem Ziel. Das war dann auch Haidls Fazit.

Dinge wie die Effizienz „gehen nicht auf Knopfdruck, das wird uns ein paar Wochen begleiten“. Ihm gefällt aber die Mentalität, einfach immer weiter dranzubleiben. Keine neue, aber eine wichtige Essenz bleibt bei der Kadertiefe. Obwohl fünf Spieler aus der ersten Reihe verhindert waren, gab es keinen Bruch im Spiel. Stattdessen kehrten mit Leon Schlichting (als Außenverteidiger) und Philip Jarosch zwei zurück, die ebenfalls ihre Tauglichkeit auf dem Niveau bestätigten.