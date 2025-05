Gelungene Generalprobe fürs Pokalfinale

Die Frauen dfes 1. FC Saarbrücken haben sich mit einem 4:1 (2:0)-Heimerfolg über den bereits vor der Begegnung abgestiegenen SV Ober-Olm aus der Regionalliga-Runde verabschiedet und bereiten sich nun auf das Saarlandpokal-Finale am Donnerstag in St. Wendel gegen die SV Elversberg vor.

Eine gelungene Generalprobe absolvierten die Frauen des 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Heimspiel gegen den bereits zuvor abgestiegenen Sv Ober-Olm. Gegen die Rheinhessinnen setzte sich das Team von Trainer Taifour Diane glatt mit 4:1 (2:0) durch. "Wir hatten schon in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gezeigt und konnten da mit 2:0 in Führung gehen. Es kam ja nicht mehr auf die Höhe des Ergebnisses an, wir waren ja auf jeden Fall Zweiter, deshalb konnten wir im zweiten Durchgang angeschlagene Spielerinnen rausnehmen. Emma Dörr war vorsichtshalber überhaupt nicht im Kader", sagte FCS-Trainer Taifour Diane zum Auftritt seines Teams im ersten Durchgang. Lea Körner (26.) und Chelsea Agyei (29.) konnten eine 2:0-Pausenführunjg herausschießen, die Agyei (47.) und Kristin Hauck (62.) ausbauten. Christin Hauk konnte dann in der 71. Minute noch den einzigen Gäste-Treffer anbringen. "Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Saarlandpokal-Finale und wollen die Runde jetzt nach dem zweiten Platz hinter Mainz mit dem Pokalsieg abschließen, dafür werden wir wieder alle Kräfte mobilisieren", sagte Diane im Hinblick auf das Spiel am Donnerstag im St. Wendeler Sportzentrum.