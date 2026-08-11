Gelungene Generalprobe für den ASV Mettmann

„Gut, ähnlich wie bei uns fehlte auch beim Gegner der ein oder andere Spieler, der in einer Woche womöglich zur Startelf zählt. Das Ergebnis liest sich nicht nur gut, sondern dem ging auch eine gute, konzentrierte Leistung voraus“, blickte der Sportliche Leiter des ASV, Imad Omairat, auf eine gelungene Generalprobe zurück. Bemerkenswert, wie auf der linken offensiven Seite Umut Demir und Khalid Al-Bazaz bestens harmonierten, an allen vier Toren beteiligt waren. Wie schon beim Führungstor (17.), das Abwehrchef Justus Erkens mit einem öffnenden Diagonalpass auf Demir einleitete und der dem einschussbereiten Al-Bazaz auflegte.

Beide Teams lieferten sich im ersten Durchgang ein Duell auf gehobenem Bezirksliganiveau, mit Vorteilen für die Gäste. Die agierten mit zügigem Kombinationsspiel, hatten mehr Spielkontrolle, wirkten insgesamt abgeklärter und souveräner als zuletzt. In der Anfangsphase der zweiten Hälfte die Vorentscheidung zugunsten des ASV. Das fast schon „brasilianische“ Anspiel mit der Hacke von Al-Bazaz verwertete Demir zum 2:0 (48.). Sechs Minuten darauf erhöhte Ibo Omayrat auf Zuspiel von Al-Bazaz auf 3:0. Der wuchtige, vom 1. FC Wülfrath gewechselte Offensivspieler markierte nach der Hereingabe von Demir (67.) auch den frühen Endstand.

Ob nun ein oder zwei Treffer zu hoch ausgefallen, den Mettmannern war es egal. Sie hatten mit einem souveränen Auftritt den stark eingeschätzten Gegner in Schach gehalten und vor allen Dingen „zu null“ gespielt. Auch ein Verdienst von Schlussmann Semih Demirhat, der zwei, drei klare Chancen der Platzherren reaktionsschnell zunichte machte.