Gelungene Generalprobe für 1. FC Kleve Der Oberligist schafft im letzten Test vor der wichtigen Partie bei TuRU Düsseldorf einen 2:0-Sieg gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Beide Trainer sind mit dem Auftritt ihrer Mannschaft zufrieden.

Die Generalprobe ist gelungen. Der Oberligist 1. FC Kleve hat das letzte Testspiel vor der wichtigen Nachholpartie in der Meisterschaft bei TuRU Düsseldorf, die am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, angepfiffen werden soll, für sich entschieden. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar behielt am Samstag auf dem Kunstrasenplatz neben der Eroglu-Arena mit 2:0 (1:0) gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter die Oberhand.

Den beiden Trainern hatte die Begegnung, die kurzfristig vereinbart worden war, weil die ursprünglichen Gegner der beiden Mannschaften abgesagt hatten, durchaus gefallen. Umut Akpinar und Thomas Geist machten sich nach dem Abpfiff bestens gelaunt auf den Weg in die Kabine. „Das war ein guter Test“, stellten sie unisono nach dem Duell fest, bei dem Frederik Meurs (18.) und Mike Terfloth (48.) die Treffer für den Oberligisten erzielt hatten.

Umut Akpinar registrierte zufrieden, dass sich sein kickendes Personal in der recht unterhaltsamen Begegnung an die Vorgaben gehalten hatte. „Wir haben uns gut bewegt, den Ball gut laufen lassen und uns auch einige Torchancen herausgespielt“, sagte der Coach des 1. FC Kleve. Dass noch nicht alles rund lief und es das eine oder andere Missverständnis gab, wollte Akpinar nicht überbewerten. „Das ist normal, weil zwei intensive Trainingswochen hinter uns liegen. Unsere Vorbereitung ist ganz auf die wichtige Partie am kommenden Sonntag bei TuRU Düsseldorf abgestimmt“, sagte er.

Akpinar hatte seine Pläne für die Winter-Vorbereitung umwerfen müssen. Denn eigentlich hätte der 1. FC Kleve sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr erst am 12. Februar bestreiten sollen. Jetzt geht es schon zwei Wochen früher wieder um wichtige Punkte im Abstiegskampf, weil das Spiel in Düsseldorf im Dezember hatte abgesagt werden müssen. Umut Akpinar hofft, dass er am kommenden Sonntag auf Fabio Forster zurückgreifen kann. Der Kapitän ging am Samstag in der ersten Hälfte vom Platz. „Er hat ein Ziehen im Oberschenkel gespürt. Deshalb sind wir auf Nummer sicher gegangen“, so Akpinar.