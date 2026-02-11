Gelungene Generalprobe

Gegen den SV Adler Weidenhausen entwickelte sich ein intensives, temporeiches Spiel, in dem die Seipel-Jungs schnell die Kontrolle übernahmen. Viel Laufbereitschaft und klare Abläufe waren zu sehen – genau das, was man sich nach einer langen Vorbereitung wünscht. In der 29. Minute dann der verdiente Führungstreffer: Nach einem gut getretenen Eckball von Fabian Schnellhardt stieg Artur Voilenko am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf ins Netz. Nur vier Minuten später, nach einem gewonnenen Kopfballduell von Johann von Breitenbuch und einem starken Zweikampf von Moritz Ruprecht, kam Maciej Wolanski frei zum Abschluss. Johannes Klotzsch im Tor der Adler konnte zunächst noch parieren, doch Kristian Bako stand beim Abpraller goldrichtig und staubte zum 2:0 ab.

In Durchgang zwei wechselte Trainer Benedikt Seipel noch einmal kräftig durch und schickte ab der 46. Minute gleich fünf neue Kräfte auf den Platz. Der SCH erarbeitete sich weiterhin die ein oder andere Möglichkeit, unter anderem durch Martin Fiedler und Leon Gümpel, dessen Schuss zwar im Tor landete, jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte.

Mit Rückenwind in die Rückrunde

Der 2:0-Erfolg gegen den Hessenligisten hat gezeigt: Diese Mannschaft ist zusammengewachsen, hat in den vergangenen Wochen hart gearbeitet und brennt darauf, dass es endlich wieder um Punkte geht. Jetzt heißt es: Fokus halten, die letzten Tage nutzen – und dann mit voller Energie ins Spieljahr 2026 starten. Die Generalprobe ist geglückt. Ab Samstag zählt es richtig.