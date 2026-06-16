Geloste Mannschaft bringt Abschlusserfolg

Das letzte Spiel der zweiten Mannschaft in der Saison 2025/2026 war gleichzeitig auch die letzte Partie des Trainergespanns Tim Armbruster und Dietmar Neb – beide legen ihr Amt zur neuen Saison nieder und übergeben an Joscha Vomund und Dominik Wunderle. Für diese Begegnung gab es eine Besonderheit: die Spielerpositionen samt individueller Aufgaben wurden ausgelost. Dabei kamen einige interessante Veränderungen im Vergleich zum normalen Spielalltag zu Stande. Unter anderem wanderte Keeper Nico Wolter auf die Position des Innenverteidigers, Lukas Kaiser stand dafür zwischen den Pfosten, Toptorschütze Keanu Wehrle fing auf der 6 an und Malte Schmitz begann als Sturmspitze.

Die Gäste hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, WaKo jedoch die besseren Chancen. So fiel auch schon nach 16 Minuten der Führungstreffer, als der künftige Coach Vomund von Ritter in Szene gesetzte wurde und vollendete. Kurz darauf stand Keeper Kaiser das erste Mal im Fokus, als die Gäste einen Freistoß aus 19m an den Außenpfosten setzten. In der 30. Minute traf HeMa nach einem Freistoß aus 30m erneut das Aluminium. In den Minuten danach wechselten sich beide Teams mit guten Kontermöglichkeiten ab, ohne dass dabei jedoch etwas Zählbares heraussprang. Dabei ließ vor allem Schmitz die andere oder andere Chance ungenutzt. Kurz vor der Halbzeit fiel beinahe der Ausgleichstreffer, doch bei einem weiteren Gäste-Freistoß flog der Ball zum dritten Mal ans Gebälk.

Zur zweiten Halbzeit wurden sämtliche Ersatzspieler eingewechselt, was zunächst für etwas Unordnung auf heimischer Seite sorgte. Hecklingen nutzte diese Phase zum Ausgleichstreffer (53.). WaKo übernahm fortan wieder die Kontrolle über die Partie. Tufan Kaya, der sein letztes Spiel für die Aktiven bestritt, prüfte den Gäste-Keeper aus 23m mit einem Schlenzer aufs kurze Eck, Breisacher klärte zur Ecke. Die Schlussphase begann mit mehreren guten Abschlussmöglichkeiten. Zunächst scheiterte Bauer aus kurzer Distanz an Breisacher. Kurz darauf setzte Kaya einen Fernschuss an den Pfosten, Ernst machte die Situation nochmal scharf, doch Hoti rutschte an der Hereingabe vorbei. In der 80. Minute traf HeMa zum 4. Mal das Aluminium an diesem Tag – es sollte heute einfach nicht sein. Was aber sein sollte war ein letzter großer Moment für Tufan Kaya, der zum Abschied noch einen Treffer erzielte. Hierbei zog er von halblinks nach innen und traf mit der Innenseite ins kure Eck. Direkt danach holte er sich bei seiner Einwechslung seinen verdienten Applaus ab. Kurz vor Abpfiff machten die Hausherren den Sieg endgültig klar, als Ernst nach einem schönen Spielzug eine Hereingabe von rechts brachte, die Hoti zum 3:1-Endstand verwertete.