Gellersen mit Big-Points, Nullnummer in Kästorf, Reppenstedt deutlich

– Foto: Steffi Rathje

In der Bezirksliga Lüneburg 1 ging es am vergangenen Wochenende wieder rund. Im Keller feierte Gellersen im direkten Duell einen wichtigen Dreier, während Küsten und Barum nur 0:0 spielen. Adendorf und Scharnebeck verloren wichtige Punkte. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gellersen sicherte sich einen Heimsieg. Nico Zemke traf früh zur Führung (11.), Benedikt-Julian Harms glich aus (22.). Nach der Pause war es erneut Zemke, der den Siegtreffer erzielte (48.). Gellersen überholte Scharnebeck und hat nun zwei Punkte Abstand auf den SVS.

In Küsten fielen keine Tore. Beide Teams trennten sich torlos. Beide Teams holten den ersten Punkt nach zwei Niederlagen in Serie. Tabellarisch bleibt Küsten einen Punkt hinter Barum. Der Abstand auf den Keller ist aber dennoch nur minimal.

Uelzen gewann auswärts. Julian Wulf traf früh zur Führung (3.), Marvin Drewes sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung (90.). Uelzen gewann das zweite Mal in Serie und fügte Wendisch Evern die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Partien in Serie zu.

Der Lüneburger SV setzte sich knapp durch. Oleg Lich erzielte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer. Breese-Langendorf hatte zuletzt eine Mega-Serie, kassierte nun aber die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen drei Partien. Die Hausherren springen auf Rang vier hoch.

Barendorf kämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück. John-Augusto Samba brachte Wieren per Foulelfmeter in Führung (37.), Joscha Benecke legte nach (49.). Maximilian Derr verkürzte ebenfalls per Strafstoß (68.), ehe Hade Zaiour den Ausgleich erzielte (81.). Wieren bleibt zum fünften Mal in Serie ohne Sieg, holte aber immerhin den ersten Punkt nach vier Niederlagen in Folge.

In Rosche entwickelte sich ein spätes Remis. Marco von Dietman brachte die Gastgeber in Führung (43.), Jannik Appeldorn glich aus (60.). Luca Conell drehte die Partie (82.), ehe Joel-Friedrich Grefe in der Nachspielzeit ausglich (90.). Rosche hat nun, wie auch Barendorf, 100 Gegentore kassiert und bleibt Letzter.

Reppenstedt gewann deutlich in Adendorf. Niklas Volpe traf dreifach (60., 71., 85.), Phil-Michel Schlüschen erzielte einen weiteren Treffer (74.). Für Adendorf ein dicker Rückschlag und man rutschte auf Platz 13 zurück.

Bardowick setzte sich in einem torreichen Spiel durch. Tim Kathmann brachte sein Team mit einem Doppelpack in Führung (26., 34.). Francesco Block verkürzte (52.), Paul Voß stellte den alten Abstand wieder her (87.). Jan-Malte Edler traf in der Schlussminute zum Endstand (90.). Für Bardowick war es der neunte Sieg in Serie.