 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

Gellersen mit Big-Points, Nullnummer in Kästorf, Reppenstedt deutlich

Bardowick und Römstedt vorne weg

von NK · Heute, 20:34 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 1
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen
Wend. Evern

In der Bezirksliga Lüneburg 1 ging es am vergangenen Wochenende wieder rund. Im Keller feierte Gellersen im direkten Duell einen wichtigen Dreier, während Küsten und Barum nur 0:0 spielen. Adendorf und Scharnebeck verloren wichtige Punkte. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
2
1
Abpfiff

Gellersen sicherte sich einen Heimsieg. Nico Zemke traf früh zur Führung (11.), Benedikt-Julian Harms glich aus (22.). Nach der Pause war es erneut Zemke, der den Siegtreffer erzielte (48.). Gellersen überholte Scharnebeck und hat nun zwei Punkte Abstand auf den SVS.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
0
0
Abpfiff

In Küsten fielen keine Tore. Beide Teams trennten sich torlos. Beide Teams holten den ersten Punkt nach zwei Niederlagen in Serie. Tabellarisch bleibt Küsten einen Punkt hinter Barum. Der Abstand auf den Keller ist aber dennoch nur minimal.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
0
2
Abpfiff

Uelzen gewann auswärts. Julian Wulf traf früh zur Führung (3.), Marvin Drewes sorgte in der Schlussminute für die Entscheidung (90.). Uelzen gewann das zweite Mal in Serie und fügte Wendisch Evern die erste Niederlage nach acht ungeschlagenen Partien in Serie zu.

Gestern, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
1
0
Abpfiff

Der Lüneburger SV setzte sich knapp durch. Oleg Lich erzielte in der 84. Minute den entscheidenden Treffer. Breese-Langendorf hatte zuletzt eine Mega-Serie, kassierte nun aber die zweite Niederlage innerhalb der vergangenen drei Partien. Die Hausherren springen auf Rang vier hoch.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
2
2
Abpfiff

Barendorf kämpfte sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück. John-Augusto Samba brachte Wieren per Foulelfmeter in Führung (37.), Joscha Benecke legte nach (49.). Maximilian Derr verkürzte ebenfalls per Strafstoß (68.), ehe Hade Zaiour den Ausgleich erzielte (81.). Wieren bleibt zum fünften Mal in Serie ohne Sieg, holte aber immerhin den ersten Punkt nach vier Niederlagen in Folge.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
2
2
Abpfiff

In Rosche entwickelte sich ein spätes Remis. Marco von Dietman brachte die Gastgeber in Führung (43.), Jannik Appeldorn glich aus (60.). Luca Conell drehte die Partie (82.), ehe Joel-Friedrich Grefe in der Nachspielzeit ausglich (90.). Rosche hat nun, wie auch Barendorf, 100 Gegentore kassiert und bleibt Letzter.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
0
4
Abpfiff

Reppenstedt gewann deutlich in Adendorf. Niklas Volpe traf dreifach (60., 71., 85.), Phil-Michel Schlüschen erzielte einen weiteren Treffer (74.). Für Adendorf ein dicker Rückschlag und man rutschte auf Platz 13 zurück.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
3
2
Abpfiff

Bardowick setzte sich in einem torreichen Spiel durch. Tim Kathmann brachte sein Team mit einem Doppelpack in Führung (26., 34.). Francesco Block verkürzte (52.), Paul Voß stellte den alten Abstand wieder her (87.). Jan-Malte Edler traf in der Schlussminute zum Endstand (90.). Für Bardowick war es der neunte Sieg in Serie.

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
3
1
Abpfiff

Neetze ging früh durch Linus Büchler in Führung (9.), doch Römstedt drehte die Partie. Niklas Witzke (23.) und Christian Chidiebere Okafor (29.) sorgten für die Führung, Valentin Schulz machte in der Schlussphase alles klar (84.). Neetze verlor zum dritten Mal in Serie, Römstedt gewann zum fünften Mal.