Gellersen holt sich den Titel gegen Hammah

Der TSV hatte im Halbfinale den TSV Etelsen mit 4:3 besiegt, Hammah bezwang die SG Groß Tismersen mit 4:2. Im Jahr eins nach Wiedergründung versteckten sich die Gäste nicht, hatten in der ersten Halbzeit die besseren Möglichkeiten, aber sowohl Kevin-Dirk Suckow, als auch Marvin Rapp nutzten sie nicht. Thorben Stüven scheiterte zudem aus 20 Metern an TSV-Torwart Steffen Wulf. Auf der anderen Seite entschärfte Maik Bube einen Schuss des agilen Andreas Demir und Tobias Notzke scheiterte an der Latte. Ein Elfmeter sorgte kurz vor dem Wechsel für die Führung der Hausherren. Andreas Demir wurde von Alexander Schmidt gefoult, der Gefoulte traf sicher zum 1:0.

Hammah gehen die Kräfte aus

Nach der Pause ging es weiter hin und her, bis Christian Zandecki ein Doppelschlag gelang. Zunächst verwertete er eine Flanke per Kopf, wenig später sorgte er mit einem Traumtor für die Entscheidung. Zandecki nahm einen Ball volley, vom Innenpfosten landete die Kugel zum 3:0 im Netz. Man merkte, der MTV war mit den Kräften am Ende. Stürmer Pascal Voigt ging inzwischen entnervt vom Platz, er konnte sich gegen die starke Innenverteidigung kaum durchsetzen. Zu seiner Verteidigung muss man aber auch sagen, er wurde wenig mit guten Bällen versorgt.

Doch noch einmal Spannung

Als niemand mehr damit rechnete, machte der MTV das Spiel in den Schlussminuten doch noch einmal spannend. Im Anschluss an eine Ecke behinderten sich Gellersen-Keeper Steffen Wulf und Carsten Hövermann gegenseitig, sodass letzterem ein Eigentor unterlief. Der Treffer zum 3:2 von Niko Junge, dessen Freistoß zunächst geblockt wurde, kam dann aber doch zu spät. So gewannen die Gastgeber in einer fairen Begegnung am Ende Ende nicht unverdient mit 3:2. "Wir sind stolz auf unser erstes Altherrenjahr. Jetzt ist erstmal Pause, aber wir kommen wieder", so Hammah-Spielertrainer Timo Elfers.

