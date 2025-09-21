Gellersen erstmals siegreich, Scharnebeck ringt Bardowick nieder

In der Bezirksliga Lüneburg 1 standen am heutigen Sonntag acht Partien statt und 16 der 18 Teams waren im Einsatz. Reppenstedt und Teutonia Uelzen sind weiter im Flow und siegten erneut, während Bardowick eine knappe Niederlage kassierte, wodurch Römstedt weiter davoneilen konnte..

Der MTV Barum musste sich auf eigenem Platz dem Lüneburger SV mit 1:3 geschlagen geben. Pascal Patrick Eggert brachte die Gäste früh in Führung (15.) und traf in der Schlussminute erneut. Dazwischen hatte Maximilian Wulf (42.) für den MTV ausgeglichen, ehe Adel Pepic (46.) direkt nach Wiederbeginn das 1:2 markierte. Barum rutschte dadurch in die Abstiegszone und rennt den eigenen Erwartungen hinterher.

Im Spitzenspiel gegen den TSV Bardowick feierte der SV Scharnebeck einen 1:0-Heimerfolg. Jonathan Valencia erzielte in der 62. Minute das Tor des Tages und sorgte dafür, dass die Gastgeber weiter oben mitmischen. Bardowick hat nun sechst Punkte Rückstand auf Römstedt.

Einen Kantersieg landete der MTV Römstedt beim 6:0 über den TSV Adendorf. Bereits nach zwölf Minuten stand es 3:0 durch Treffer von Valentin Schulz (6., 12.), der nun schon acht Saisontore erzielte und David Böhm (9.). Noch vor der Pause legten Paolo-Jose Rieckmann (42.) und Yannick Gausmann (43.) nach, ehe Schulz in der 78. Minute seinen Dreierpack vollendete. Römstedt also weiterhin makellos.

Der TSV Gellersen setzte sich mit 5:2 gegen den TuS Barendorf durch. Nach früher Führung der Gäste durch Tristan Stöckmann (11.) drehte Nico Zemke mit einem Doppelpack (16., 42.) die Partie. Nach dem 3:1 von Marcel Wulf (49.) und dem Anschluss durch Ole Müller per Elfmeter (55.) machten Sami Hassan (72.) und Philippe Schultz (77.) alles klar. Gellersen feierte endlich den ersten Sieg, bleibt aber weiterhin zwei Punkte hinter Barendorf und sprang damit weg von dem letzten Tabellenplatz.

Der TuS Wieren gewann etwas überraschend mit 3:1 beim SV Holdenstedt. Zwar brachte Jaari Arndt die Gastgeber per Foulelfmeter mit seinem siebten Saisontreffer früh in Führung (2.), doch Laurin-Emanuel Sokoll glich ebenfalls vom Punkt aus (33.) und drehte das Spiel mit seinem zweiten Treffer. Christopher Schulz sorgte in der Schlussphase (85.) für die Entscheidung. Nach drei Niederlagen wieder ein Sieg für Wieren, wodurch die Gäste auf Platz elf sprangen.

Der TuS Reppenstedt bezwang den VfL Breese-Langendorf mit 4:1. Robin Neumann (6.) und Oskar Kuhlmann (42.) trafen vor der Pause. Nach dem Anschluss durch Malte Strache (59.) stellte Phil-Michel Schlüschen (70.) den alten Abstand wieder her, ehe Tom Lahme (90.) den Endstand herstellte. Die Hausherren gewannen also auch das fünfte Spiel in Serie, während Breese-Langendorf tief im Keller stecken bleibt.

Einen deutlichen 5:0-Sieg feierte der SV Teutonia Uelzen beim Aufsteiger Eintracht Lüneburg. Felix Mühlenhaupt (16.), Lenni-Kay Winderlich (17., 26.), Thilo Schulze (24.) und Nils Brüggemann (43.) sorgten bereits zur Pause für klare Verhältnisse. Wie für Reppenstedt war es auch für Uelzen der fünfte Sieg in Serie, während Lüneburg mit der harmlosesten Offensive der Liga kurz vor dem Strich rangiert.