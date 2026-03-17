Gellersen, Barum und Breese-Langendorf feiern wichtige Siege im Keller

– Foto: Steffi Rathje

In der Bezirksliga gab es klare Ergebnisse an der Spitze und einige torreiche Spiele. Tabellenführer MTV Römstedt unterstrich seine Dominanz erneut eindrucksvoll, während auch Verfolger Teutonia Uelzen und Bardowick ihre Aufgaben lösten. Im Tabellenkeller setzte es für Rosche und Adendorf deutliche Niederlagen.

Bardowick gewann sein Heimspiel gegen Scharnebeck mit 3:1. Nach torloser erster Halbzeit sorgten Hamann und Kaufmann schnell für eine 2:0-Führung. Pfeifer verkürzte zwischenzeitlich, ehe Hausschildt den alten Abstand wiederherstellte. Bardowick bleibt damit Dritter. Scharnebeck hingegen verlor zum dritten Mal in Serie und steht nur noch einen Punkt über dem Strich.

Barum entführte überraschend drei Punkte aus Lüneburg. Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Daniel Maaß in der Schlussminute den entscheidenden Treffer erzielte. Für Barum ein wichtiger Erfolg im Tabellenkeller und nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie ist man wieder in Schlagdistanz zur Konkurrenz.

Gellersen setzte sich knapp mit 2:1 in Barendorf durch. Andreas Demir brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Sami Hassan erhöhte im zweiten Durchgang. Dennis Hellström sorgte noch einmal für Spannung, doch Gellersen brachte den Vorsprung über die Zeit und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf nach zuvor fünf sieglosen Partien. Barendorf bleibt Letzter.

Küsten feierte einen klaren 7:1-Heimsieg gegen Rosche. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste übernahm Küsten die Kontrolle und zog bereits vor der Pause davon. In der Schlussphase schraubten Schumacher und Werner das Ergebnis weiter in die Höhe. Aufsteiger Rosche bleibt nach der deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller. Küsten gewann nun drei Spiele aus den letzten vier Partien.

Tabellenführer Römstedt unterstrich seine Ausnahmestellung mit einem 7:2-Auswärtssieg in Adendorf. Bereits in der Anfangsphase gingen die Gäste schnell in Führung und bauten diese kontinuierlich aus. Gausmann traf doppelt, ebenso Schulz, während Adendorf nur zwischenzeitlich verkürzen konnte. Römstedt bleibt damit klar an der Spitze.

Holdenstedt ließ Wieren keine Chance und gewann deutlich mit 6:1. Bereits nach 19 Minuten stand es 3:0 für die Gäste. Jaari Arndt und Jannik Appeldorn trafen jeweils doppelt, auch Riggert und Haaker waren erfolgreich. Wieren gelang nur noch Ergebniskosmetik. Holdenstedt bleibt auf Rang vier und gewann zum fünften Mal in Serie.

Breese-Langendorf setzte sich deutlich mit 5:0 gegen Reppenstedt durch. Puhst und Martens sorgten vor der Pause für die Führung, ehe Lange per Elfmeter und weitere Treffer das Ergebnis ausbauten. Breese verschaffte sich mit dem dritten Sieg in Serie Luft im Abstiegskampf. Reppenstedt indes ist nun seit sieben Partien sieglos und verlor vier in Serie.

Teutonia Uelzen gewann souverän mit 3:0 gegen Eintracht Lüneburg. Mühlenhaupt und Drewes sorgten früh für klare Verhältnisse, Brüggemann erhöhte per Foulelfmeter. Trotz einer Roten Karte für Drewes blieb der Sieg ungefährdet. Uelzen festigte damit Rang zwei.