 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Gellersen, Barum und Breese-Langendorf feiern wichtige Siege im Keller

Römstedt weiter vorne weg

von NK · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffi Rathje

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Bezirksliga 1
MTV Barum
SV Küsten
Gellersen
Wend. Evern

In der Bezirksliga gab es klare Ergebnisse an der Spitze und einige torreiche Spiele. Tabellenführer MTV Römstedt unterstrich seine Dominanz erneut eindrucksvoll, während auch Verfolger Teutonia Uelzen und Bardowick ihre Aufgaben lösten. Im Tabellenkeller setzte es für Rosche und Adendorf deutliche Niederlagen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
3
1
Abpfiff

Bardowick gewann sein Heimspiel gegen Scharnebeck mit 3:1. Nach torloser erster Halbzeit sorgten Hamann und Kaufmann schnell für eine 2:0-Führung. Pfeifer verkürzte zwischenzeitlich, ehe Hausschildt den alten Abstand wiederherstellte. Bardowick bleibt damit Dritter. Scharnebeck hingegen verlor zum dritten Mal in Serie und steht nur noch einen Punkt über dem Strich.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
0
1
Abpfiff

Barum entführte überraschend drei Punkte aus Lüneburg. Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus, ehe Daniel Maaß in der Schlussminute den entscheidenden Treffer erzielte. Für Barum ein wichtiger Erfolg im Tabellenkeller und nach vier ungeschlagenen Spielen in Serie ist man wieder in Schlagdistanz zur Konkurrenz.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
1
2
Abpfiff

Gellersen setzte sich knapp mit 2:1 in Barendorf durch. Andreas Demir brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Sami Hassan erhöhte im zweiten Durchgang. Dennis Hellström sorgte noch einmal für Spannung, doch Gellersen brachte den Vorsprung über die Zeit und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf nach zuvor fünf sieglosen Partien. Barendorf bleibt Letzter.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
7
1
Abpfiff

Küsten feierte einen klaren 7:1-Heimsieg gegen Rosche. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste übernahm Küsten die Kontrolle und zog bereits vor der Pause davon. In der Schlussphase schraubten Schumacher und Werner das Ergebnis weiter in die Höhe. Aufsteiger Rosche bleibt nach der deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller. Küsten gewann nun drei Spiele aus den letzten vier Partien.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
2
7
Abpfiff

Tabellenführer Römstedt unterstrich seine Ausnahmestellung mit einem 7:2-Auswärtssieg in Adendorf. Bereits in der Anfangsphase gingen die Gäste schnell in Führung und bauten diese kontinuierlich aus. Gausmann traf doppelt, ebenso Schulz, während Adendorf nur zwischenzeitlich verkürzen konnte. Römstedt bleibt damit klar an der Spitze.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
1
6
Abpfiff

Holdenstedt ließ Wieren keine Chance und gewann deutlich mit 6:1. Bereits nach 19 Minuten stand es 3:0 für die Gäste. Jaari Arndt und Jannik Appeldorn trafen jeweils doppelt, auch Riggert und Haaker waren erfolgreich. Wieren gelang nur noch Ergebniskosmetik. Holdenstedt bleibt auf Rang vier und gewann zum fünften Mal in Serie.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
5
0
Abpfiff

Breese-Langendorf setzte sich deutlich mit 5:0 gegen Reppenstedt durch. Puhst und Martens sorgten vor der Pause für die Führung, ehe Lange per Elfmeter und weitere Treffer das Ergebnis ausbauten. Breese verschaffte sich mit dem dritten Sieg in Serie Luft im Abstiegskampf. Reppenstedt indes ist nun seit sieben Partien sieglos und verlor vier in Serie.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
3
0
Abpfiff

Teutonia Uelzen gewann souverän mit 3:0 gegen Eintracht Lüneburg. Mühlenhaupt und Drewes sorgten früh für klare Verhältnisse, Brüggemann erhöhte per Foulelfmeter. Trotz einer Roten Karte für Drewes blieb der Sieg ungefährdet. Uelzen festigte damit Rang zwei.

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
5
2
Abpfiff

Wendisch Evern drehte ein frühes 0:1 und gewann am Ende klar mit 5:2. Nach dem Rückstand durch Janko Gavrilovic glich Dennis Hüls aus, ehe Jurischka, Bublitz und Sell die Partie entschieden. In der Schlussphase traf Hüls erneut, während Neetze noch einmal verkürzen konnte. Neetze fällt nach der dritten Niederlage in Serie weiter Richtung Abstiegsplätze.