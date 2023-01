Gellersen auf Trainersuche: Kathmann und sein Team hören im Sommer auf Das Trainertrio hat dem Verein mitgeteilt, dass es aus persönlichen Gründen ab der Saison 2023/24 nicht mehr zur Verfügung steht

"Dies ändert nichts an unserem weiterhin uneingeschränkten Vertrauen ins Trainerteam und wir gehen davon aus, dass wir unsere gemeinsamen Ziele in dieser Saison erreichen werden", schreibt der TSV Gellersen in einer Pressemitteilung. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine Nachfolger." Cheftrainer Kathmann hatte den Posten zur Saison 2017/18 übernommen. Nach sechs Spielzeiten endet der gemeinsame Weg.