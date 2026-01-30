Geller verstärkt den FCH FC Homburg: Nächster Neuer kommt aus Karlsruhe von Fried/Verein · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Robert Geller

Regionalligist FC Homburg verpflichtet mit Robert Geller einen Aussenbahnspieler, der zuletzt für die Zweite des Karlsruher SC spielte.

Det FC 08 Homburg verpflichtet Offensivspieler Robert Geller. Der 22-jährige Außenbahnspieler wechselt von der 2. Mannschaft des Karlsruher SC nach Homburg. Der FCH ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden und verstärkt sich im offensiven Mittelfeld mit Robert Geller. Der 22-jährige Linksaußen kommt von der U23 des Karlsruher SC und unterschreibt in Homburg einen Vertrag bis Juni 2027. Über die Wechselformalitäten wurde Stillschweigen unter allen beteiligten Parteien vereinbart.

Seine fußballerische Laufbahn startete Geller beim Karlsruher SC, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis zur U19 durchlief. Unter anderem stand der Außenbahnspieler 11-mal in der U17-Bundesliga Süd/Südwest sowie als Stammspieler 37-mal in der U19-Bundesliga Süd/Südwest auf dem Platz. Im Winter 2023 durfte der 22-Jährige erstmals Profiluft schnuppern, als er mit der Profimannschaft der Karlsruher ins Trainingslager reiste. Da der KSC zu diesem Zeitpunkt keine 2. Mannschaft stellte, wechselte Geller im Sommer 2023 zur U21 des VfB Stuttgart. Für den späteren Meister kam der Offensivspieler in der Saison 2023/24 zweimal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Nach der Neuanmeldung einer 2. Mannschaft kehrte Geller im Sommer 2024 zum Karlsruher SC zurück. Dort trainierte er regelmäßig mit den Profis und war gleichzeitig Stammspieler der neu gegründeten 2. Mannschaft. Mit 9 Toren und 5 Vorlagen in 25 Spielen hatte er maßgeblichen Anteil am direkten Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.