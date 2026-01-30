Geller verstärkt den FCH

Regionalligist FC Homburg verpflichtet mit Robert Geller einen Aussenbahnspieler, der zuletzt für die Zweite des Karlsruher SC spielte.
Der FCH ist erneut auf dem Transfermarkt tätig geworden und verstärkt sich im offensiven Mittelfeld mit Robert Geller. Der 22-jährige Linksaußen kommt von der U23 des Karlsruher SC und unterschreibt in Homburg einen Vertrag bis Juni 2027. Über die Wechselformalitäten wurde Stillschweigen unter allen beteiligten Parteien vereinbart.
Seine fußballerische Laufbahn startete Geller beim Karlsruher SC, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis zur U19 durchlief. Unter anderem stand der Außenbahnspieler 11-mal in der U17-Bundesliga Süd/Südwest sowie als Stammspieler 37-mal in der U19-Bundesliga Süd/Südwest auf dem Platz. Im Winter 2023 durfte der 22-Jährige erstmals Profiluft schnuppern, als er mit der Profimannschaft der Karlsruher ins Trainingslager reiste.
Da der KSC zu diesem Zeitpunkt keine 2. Mannschaft stellte, wechselte Geller im Sommer 2023 zur U21 des VfB Stuttgart. Für den späteren Meister kam der Offensivspieler in der Saison 2023/24 zweimal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Nach der Neuanmeldung einer 2. Mannschaft kehrte Geller im Sommer 2024 zum Karlsruher SC zurück. Dort trainierte er regelmäßig mit den Profis und war gleichzeitig Stammspieler der neu gegründeten 2. Mannschaft. Mit 9 Toren und 5 Vorlagen in 25 Spielen hatte er maßgeblichen Anteil am direkten Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.
Im August 2024 feierte Geller sein Profidebüt im DFB-Pokal. Anschließend gehörte er regelmäßig zum Zweitligakader des KSC und kam im Januar 2025 zu seinem ersten Ligaeinsatz. In der laufenden Saison folgten je zwei weitere Einsätze in der 2. Bundesliga sowie im DFB-Pokal.
„Robert Geller kommt aus einer top Ausbildung beim Karlsruher SC und ist bereit für den nächsten Entwicklungsschritt im Herrenfußball. Wir erwarten uns von ihm auf der Außenbahn wichtige Impulse für unser Offensivspiel und möglichst viele gefährliche Vorlagen“, so Cheftrainer und sportlicher Leiter Roland Seitz über die Neuverpflichtung.
„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin dankbar für die Chance, die ich hier bekomme. Mein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen, um gemeinsam möglichst erfolgreich zu sein“, freut sich Geller auf seine Zukunft in Homburg.