Gelita U12 Cup in Eberbach

Nachwuchstalente messen sich in der HSG-Halle

(hr) (ase) Spannenden Jugendfußball verspricht auch diesmal wieder der 8. Gelita U12 Cup am Samstag, 6. Dezember, ab 9 Uhr in der Hohenstaufen-Sporthalle in Eberbach. Auf Einladung des Eberbacher Sport Club (ESC) treffen sich die Nachwuchstalente aus Bundesliga-Clubs und weiteren Vereinen aus Fußballleistungszentren zu einem hochkarätigen Turnier. 14 Mannschaften kämpfen am ersten Adventswochenende um den begehrten Turniersieg. Der Gelita U12 Hallencup hat sich als eines der renommiertesten Jugendturniere in Deutschland etabliert. In zwei Gruppen geht es um Torerfolge und Siege. Das erste Spiel beginnt am Samstag um 9.00 Uhr. Die Siegerehrung ist für 18.15 Uhr vorgesehen.

Ihre Teilnahme bestätigt haben unter anderem die Jugendmannschaften der Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart, FSV Mainz 05, Eintracht Frankfurt, Karlsruher SC, SV Darmstadt 98 und 1. FC Kaiserslautern. Frank Mutschler, Hauptorganisator des Gelita U12 Cups, hat hohe Erwartungen an das Turnier: „Wir rechnen mit technisch versierten Spielen, einem hohen Tempo und vielen Emotionen – genau das, was Nachwuchsfußball ausmacht. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ein lohnenswertes Sportevent freuen.“

Ein Highlight stellt die erneute Teilnahme der badischen U13-Mädchen dar. Diese repräsentieren die erfolgreiche Talentförderung des Badischen Fußballverbands, die bereits ab der Altersklasse U10 in speziellen Fördergruppen beginnt. Besonders talentierte Spielerinnen erhalten die Chance, am Stützpunkt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu trainieren. Die Gelita AG, die das Turnier bereits zum 8. Mal in Folge unterstützt, stellt neben Pokalen attraktive Preise für die beiden Gewinnerteams sowie drei Sonderauszeichnungen für den “Torschützenkönig“, den “Torhüter des Tages“ und den “Spieler des Tages“ zur Verfügung.