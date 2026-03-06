Gelingt Walluf Revanche für Hinspiel-0:4?

Wallufs Julius Buff (rechts) droht für das Topspiel gegen den Türkischen SV verletzungsbedingt auszufallen. – Foto: Jens Schmidt (Archiv)

Walluf/Wiesbaden . Beim Hinspiel am 24. August des vergangenen Jahres hatte Kevin Wieszolek, Keeper des Verbandsligisten Türkischer SV, im Spiel gegen seinen früheren Club SG Walluf nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums beim Stand von 1:0 die Rote Karte gesehen. In Unterzahl ließ TSV-Torjäger Daniel Rudi, mit Benit Dinaj vom TSV Steinbach Haiger II Führender der Liga-Liste (beide 17 Tore), einen Hattrick folgen – Endstand 4:0 für den Türkischen SV gegen perplexe Rheingauer.

Die nun im Rückspiel auf eigenem Terrain (So., 15 Uhr) die Chance zur Wiedergutmachung haben. „Wir müssen sehen, dass wir den perfekten Tag erwischen und dafür alles geben“, sagt SG-Chefcoach Matthias „Adi“ Dworschak im Wissen um den starken und ausgeglichen besetzten TSV-Kader, der aus kontrollierter Offensive seine gefürchteten Umschaltmomente kreiere. Die es unbedingt einzudämmen gelte.

Nach dem Dämpfer im Hinspiel müssen die Wallufer aber im Vorfeld des Derbys durch den 0:3-K.o. im Rheingau-Taunus-Pokalviertelfinale in Wallrabenstein einen weiteren in der sonst nach Ergebnissen bislang so erfolgreich verlaufenen Saison verkraften. Zudem bangt Dworschak um den Einsatz des torgefährlichen Mittelfeld-Impulsgebers Julius Buff. In Wallrabenstein musste er aufgrund einer Blessur im hinteren Oberschenkelbereich in der zweiten Halbzeit raus. Sorgen bereiten auch die Achillessehnenbeschwerden von Nazeem Aboubakari. Bastian Bsullak, während der Winterpause durch die Erkrankung mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber zurückgeworfen, spielte unterdessen erstmals wieder durch.

SG Walluf hat sechs feste Zusagen für 2026/27: Das stimmt Adi Dworschak hoffnungsvoll. Der Coach, der genauso wie Co-Trainer Kevin Detloff für die nächste Runde zugesagt hat, kann ferner erste Vollzugsmeldungen aus dem aktuellen Kader vermelden. Der Verbleib von Julius Buff, Mirko Dimter, Ruben Monteiro-Carvalho und Daniel Bienek sei sicher. Mit den Winterzugängen Paul Lutterbüse und Julian Gerwalt beinhalte die getroffene Vereinbarung ohnehin auch die Spielzeit 2026/27 und bei Max Hasenstab, Felix Prasser und Nazeem Aboubakari stehe man „kurz vor dem Abschluss“. Parallel ist das Augenmerk bereits auf mögliche externe Zugänge im Sommer gerichtet. Doch zunächst gilt alle Aufmerksamkeit dem Sonntag.

Gleiches gilt für den Türkischen SV, der das Derby gegen Biebrich 02 mit 1:0 für sich entschied, aber die Rote Karte gegen Emirkan Dorul, dessen „rohes Spiel“ mit einer Vier-Spiele-Sperre geahndet wurde, und die späte Ampelkarte gegen Eleazer Mensah (automatisch für ein Spiel gesperrt) verkraften muss. Aus Sicht von Cheftrainer Gökhan Caliskan eine harte Entscheidung, weil Mensah dem Schiedsrichter signalisiert habe, dass er aufgrund einer schmerzhaften Blessur raus müsse.

„Doch wir haben einen guten, breiten Kader. Jetzt sind diejenigen gefragt, die Stamm spielen wollen“, sagt der Coach. Platz zwei, der die Relegationsteilnahme sichert, möglichst bis zum Schluss verteidigen, das bleibt Caliskans Devise. Spitzenreiter TuS Hornau sieht er als gefestigtes Team, das sich den Titel wohl nicht mehr nehmen lässt. Davon abgesehen attestiert er Winterzugang Julian Ayaoui Atanley im Derby gegen Biebrich eine starke Pflichtspielpremiere in der Rolle des Sechsers. Das ist auch die Position von Routinier Ali Bektas, der im Winter den Weg von Türk Kelsterbach zurück zum Niederfeld-Club gefunden hat und sich für die TSV-Erste als wertvoll erweisen könnte, obwohl er ursprünglich für die Zweite vorgesehen war. Davon abgesehen hat der TSV als Zweiter drei Punkte mehr und ein Spiel weniger auf dem Konto und Vergleich zum Vierten Walluf.





