Gelingt Waldenrath eine Reaktion? – Straß möchte Serie fortsetzen

Bei Viktoria Waldenrath/Straeten herrscht nach einer enttäuschenden Vorwoche Aufbruchstimmung: Mit der Rückkehr ihrer schmerzlich vermissten Kapitänin Sarah Cremes will das Team im schweren Auswärtsspiel bei den formstarken Merlerinnen ein völlig anderes Gesicht zeigen. Zeitgleich bahnt sich in Straß eine enges Spiel an: Der TuS Jüngersdorf fordert die seit vier Spielen ungeschlagene Alemannia heraus
Nach dem emotionalen Befreiungsschlag gegen Bröltal steht für die Reserve von Vorwärts Spoho Köln direkt das nächste richtungsweisende Duell an. Am Sonntag gastieren die Kölnerinnen beim Schlusslicht SV Bergfried Leverkusen. Während Bergfried mit nur fünf Punkten auf dem Konto fast schon zum Siegen verdammt ist, will Spoho den Abstand nach unten endgültig zementieren. Spoho-Coach Peter Kolacki setzt dabei voll auf den psychologischen Effekt des jüngsten Erfolgs. „Ich hoffe, dass das letzte Spiel die Mädels nochmal beflügeln konnte“, blickt er optimistisch auf die Trainingswoche zurück. Für ihn ist klar, dass der Sieg gegen Bröltal nur der Anfang einer kleinen Serie sein soll. Doch Kolacki weiß auch, dass in dieser Tabellenregion nichts geschenkt wird. Seine Forderung an die Mannschaft ist daher unmissverständlich: „Wichtig wird es, wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen und alles reinzulegen.“ Das Ziel für die Reise nach Leverkusen ist fest definiert: „Gerne möchten wir an den letzten Erfolg anknüpfen.“
Während Straß mit einer beeindruckenden Serie im Rücken aufspielt, will Jüngersdorf den Kampf um die vorderen Tabellenplätze wieder vollends eröffnen. Jüngersdorf-Trainer Hans Ohrem begegnet dem kommenden Gegner mit großem Respekt, sieht die Favoritenrolle aber klar verteilt: „Straß hat einen Lauf und ist seit vier Spielen ohne Niederlage. In dieser Form und mit dem Heimrecht auf Rasen gehen sie leicht favorisiert in das Spiel.“ Ohrem weiß um die kommende Herausforderung: „Ich erwarte eine hochintensive Partie, in der wir physisch und spielerisch an die Grenzen gehen müssen, um zu punkten“, so die klare Ansage des Trainers. Trotz der Außenseiterrolle ist das Ziel für den TuS klar gesteckt: Man will den Anschluss nach oben halten und gleichzeitig verhindern, dass die Teams im Keller Boden gutmachen. „Genau das wollen wir: die Tabelle eng halten und den Abstand nach unten wahren“, betont Ohrem kämpferisch.
Am kommenden Sonntag treffen mit Rot-Weiß Merl und dem SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten zwei Mannschaften aufeinander, die mit völlig unterschiedlichen Gefühlswelten in das direkte Duell gehen. Während die Gastgeberinnen aus Merl den Rückenwind der letzten Wochen nutzen wollen, steht Waldenrath nach einer enttäuschenden Vorwoche unter Zugzwang. Merls Trainer Jan Schüll blickt zufrieden auf die aktuelle Formkurve: „Wir haben einen guten Start in die Rückrunde gefunden und genau darauf wollen wir aufbauen.“ Er hat den Gegner jedoch genau studiert und weiß, wo der Hebel angesetzt werden muss: „Waldenrath ist eine kämpferisch gut eingestellte Mannschaft mit einem starken Zentrum, das wir kontrollieren müssen, um die drei Punkte in Merl halten zu können.“ Auf der Gegenseite herrscht bei Waldenrath eine „Jetzt-erst-recht“-Stimmung. Trainer Maik Honold nimmt seine Elf nach dem letzten Auftritt in die Pflicht: „Wir sind in der Pflicht, eine klare sportliche Reaktion zu zeigen. Die Mannschaft weiß das.“ Besonders die Rückkehr einer absoluten Schlüsselfigur sorgt für Optimismus im Lager der Viktoria: Kapitänin Sarah Cremes kehrt in den Kader zurück. „Sie wurde als Führungsspielerin schmerzlich vermisst“, so Honold. Die Marschroute für die Gäste ist klar: Mut, Entschlossenheit in den Zweikämpfen und klare Aktionen mit dem Ball. Honold betont: „Wir fahren nach Merl mit dem klaren Ziel, ein anderes, deutlich besseres Gesicht zu zeigen.“ Es erwartet die Zuschauer ein intensives Spiel, in dem Merl versuchen wird, seine spielerische Linie durchzudrücken, während Waldenrath über die mannschaftliche Geschlossenheit und die Rückkehr ihrer Anführerin kommen wird.
Bödingen-Coach Jesse Muambay stellt klar, dass es für sein Team keine Ausreden gibt: „Wir wollen am Sonntag im Rhythmus bleiben und werden Gas geben, um die gute Form beizubehalten.“ Den Gegner aus der Domstadt schätzt er trotz deren Sonderrolle extrem hoch ein: „Köln ist sehr hungrig. Wer ohne Wertung eine ganze Saison durchzieht, hat meinen Respekt verdient und bringt sehr viel Eigenmotivation mit.“ Muambay hat die jungen Talente des FC genau analysiert und sieht einen klaren Geschwindigkeitsvorteil bei den Gästen: „Sie sind spritziger und schneller als 80 % unserer Liga.“ Doch genau hier setzt sein Matchplan an: „Sie sind halt noch sehr, sehr unerfahren. Genau da werden wir sie testen und Köln vor Herausforderungen stellen.“ Besonders emotional wird es für Muambay an der Seitenlinie. Er trifft auf seine einstige Förderin: „Ich freue mich auf die Trainerin, die mir damals ermöglicht hat, das erste Mal höherklassig eine Mannschaft als Cheftrainer zu übernehmen – als ihre Nachfolgerin bei Fortuna Köln II. So sieht man sich wieder.“