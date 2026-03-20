Gelingt Waldenrath eine Reaktion? – Straß möchte Serie fortsetzen

Waldenrath will eine Reaktion zeigen – Foto: Till Siemes

Nach dem emotionalen Befreiungsschlag gegen Bröltal steht für die Reserve von Vorwärts Spoho Köln direkt das nächste richtungsweisende Duell an. Am Sonntag gastieren die Kölnerinnen beim Schlusslicht SV Bergfried Leverkusen. Während Bergfried mit nur fünf Punkten auf dem Konto fast schon zum Siegen verdammt ist, will Spoho den Abstand nach unten endgültig zementieren. Spoho-Coach Peter Kolacki setzt dabei voll auf den psychologischen Effekt des jüngsten Erfolgs. „Ich hoffe, dass das letzte Spiel die Mädels nochmal beflügeln konnte“, blickt er optimistisch auf die Trainingswoche zurück. Für ihn ist klar, dass der Sieg gegen Bröltal nur der Anfang einer kleinen Serie sein soll. Doch Kolacki weiß auch, dass in dieser Tabellenregion nichts geschenkt wird. Seine Forderung an die Mannschaft ist daher unmissverständlich: „Wichtig wird es, wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen und alles reinzulegen.“ Das Ziel für die Reise nach Leverkusen ist fest definiert: „Gerne möchten wir an den letzten Erfolg anknüpfen.“

Setzt Straß seine Serie fort ? Während Straß mit einer beeindruckenden Serie im Rücken aufspielt, will Jüngersdorf den Kampf um die vorderen Tabellenplätze wieder vollends eröffnen. Jüngersdorf-Trainer Hans Ohrem begegnet dem kommenden Gegner mit großem Respekt, sieht die Favoritenrolle aber klar verteilt: „Straß hat einen Lauf und ist seit vier Spielen ohne Niederlage. In dieser Form und mit dem Heimrecht auf Rasen gehen sie leicht favorisiert in das Spiel.“ Ohrem weiß um die kommende Herausforderung: „Ich erwarte eine hochintensive Partie, in der wir physisch und spielerisch an die Grenzen gehen müssen, um zu punkten“, so die klare Ansage des Trainers. Trotz der Außenseiterrolle ist das Ziel für den TuS klar gesteckt: Man will den Anschluss nach oben halten und gleichzeitig verhindern, dass die Teams im Keller Boden gutmachen. „Genau das wollen wir: die Tabelle eng halten und den Abstand nach unten wahren“, betont Ohrem kämpferisch.

Waldenrath möchte Wiedergutmachung Am kommenden Sonntag treffen mit Rot-Weiß Merl und dem SV Viktoria Rot Weiß Waldenrath/Straeten zwei Mannschaften aufeinander, die mit völlig unterschiedlichen Gefühlswelten in das direkte Duell gehen. Während die Gastgeberinnen aus Merl den Rückenwind der letzten Wochen nutzen wollen, steht Waldenrath nach einer enttäuschenden Vorwoche unter Zugzwang. Merls Trainer Jan Schüll blickt zufrieden auf die aktuelle Formkurve: „Wir haben einen guten Start in die Rückrunde gefunden und genau darauf wollen wir aufbauen.“ Er hat den Gegner jedoch genau studiert und weiß, wo der Hebel angesetzt werden muss: „Waldenrath ist eine kämpferisch gut eingestellte Mannschaft mit einem starken Zentrum, das wir kontrollieren müssen, um die drei Punkte in Merl halten zu können.“ Auf der Gegenseite herrscht bei Waldenrath eine „Jetzt-erst-recht“-Stimmung. Trainer Maik Honold nimmt seine Elf nach dem letzten Auftritt in die Pflicht: „Wir sind in der Pflicht, eine klare sportliche Reaktion zu zeigen. Die Mannschaft weiß das.“ Besonders die Rückkehr einer absoluten Schlüsselfigur sorgt für Optimismus im Lager der Viktoria: Kapitänin Sarah Cremes kehrt in den Kader zurück. „Sie wurde als Führungsspielerin schmerzlich vermisst“, so Honold. Die Marschroute für die Gäste ist klar: Mut, Entschlossenheit in den Zweikämpfen und klare Aktionen mit dem Ball. Honold betont: „Wir fahren nach Merl mit dem klaren Ziel, ein anderes, deutlich besseres Gesicht zu zeigen.“ Es erwartet die Zuschauer ein intensives Spiel, in dem Merl versuchen wird, seine spielerische Linie durchzudrücken, während Waldenrath über die mannschaftliche Geschlossenheit und die Rückkehr ihrer Anführerin kommen wird.