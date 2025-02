Gelingt „Upo“ der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga?

Bei den Sportfreunden aus Ursulapoppenricht haderte man im Mai 2023 nicht lange mit dem Abstieg in die Kreisklasse. Stattdessen herrschte Aufbruchstimmung, man wollte diesen „Betriebsunfall“ sofort korrigieren. Die Verantwortlichen gingen bei der zukünftigen Zielsetzung gleich noch einen Schritt weiter: Über kurz oder lang – genauer innerhalb von drei Jahren – wollte man in die Bezirksliga. Ein sicherlich ehrgeiziges Ziel, welches Fußball-Abteilungsleiter und Sponsor Josef Nitzbon ausgegeben hatte.



Nun, durch die Kreisklasse „flog“ Upo quasi in mehr als beeindruckender Manier. Man entwickelte sich zur Übermannschaft, die ungeschlagen Schritt 1, nämlich die Rückkehr in die Kreisliga, schonmal erledigte. Und wie sie es gewohnt war, sorgt sie aktuell auch eine Etage höher für Furore. Nach dem Pflicht-Wiederaufstieg führt die Crew von Spielertrainer Sven Seitz zur Winterpause auch die Tabelle der Kreisliga Süd als Tabellenführer an.



Eine große Überraschung ist es nicht, dass die ambitionierten Sportfreunde zum Jahreswechsel die Kreisliga anführen, steht doch Sven Seitz – der unter anderem schon bei der SpVgg Weiden in der Regionalliga oder bei der DJK Vilzing spielte – ein hochkarätig besetzter Kader zur Verfügung. Doch anders als in der Kreisklasse ist Platz 1 nicht ungefährdet: Mitstreiter und Bezirksligaabsteiger 1. FC Rieden könnte „Upo“ noch vor dem offiziellen Start in die Restrückrunde am Wochenende 22./23. März durch einen Sieg in seinem Nachholspiel wieder an der Tabellenspitze ablösen. Und auch den TuS Rosenberg (3./37) darf man noch nicht abschreiben.



Die bisherige Bilanz von „Upo“ ist erneut beeindruckend: 14 Siege, 3 Unentschieden und nur eine Niederlage, die aus zweierlei Gründen schmerzhaft war, stehen zu Buche. Einmal verlor man das Spiel gegen Rieden und somit gegen die direkte Konkurrenz. Hier könnte der direkte Vergleich ja noch wichtig werden. Zum Zweiten endete mit dem 2:3 auf eigenem Geläuf die tolle Serie von zuvor 32 Spielen ohne Einbuße.



Mit der Partie gegen den SV Raigering startet die Seitz-Truppe am 22. März in die Restrückrunde, in der sie noch acht Mal gefordert sein wird. Dabei sind natürlich alle Augen auf Sonntag, 30. März, gerichtet. Am zweiten Spieltag nach der Wiederaufnahme tritt die Mannschaft um Kapitän Patrick Stauber im Vilstal zum absoluten Top-Duell an – und will sich bei Rieden für die Hinspielniederlage revanchieren. Geht man nach der sogenannten Papierform, könnte diesem Spiel vorentscheidende Bedeutung um die Meisterschaft zukommen. Denn das Restprogramm der Sportfreunde erscheint auf den ersten Blick ein wenig einfacher zu sein als das von Bernd Scheibels Riedener. Im Interview spricht Upo-Spielercoach Sven Seitz über Saisonverlauf, Ziele und seine eigene Zukunft.





Sven, wie bewertest Du den bisherigen Saisonverlauf. Ihr seid doch sicher zufrieden, oder?

Sven Seitz (35): Wir sind absolut zufrieden. Saisonübergreifend sprechen wir aktuell von 44 absolvierten Spielen, die wir nach einem kompletten Umbruch gespielt haben. Eine unglückliche Niederlage im gesamten Zeitraum spricht für sich. Qualität und Erfahrung hin oder her, wir sind alles Menschen und das muss so erstmal gespielt werden. Mit dem Hintergrund, dass jeder Gegner gegen uns sicherlich einen Schritt mehr geht und wir nicht nur gegen sportliche Widerstände ankämpfen, sondern mittlerweile auch fast jeden B-Platz im Landkreis kennen. Letztes Jahr hatte der Tabellenführer über den Winter 40 Punkte, wir haben bereits 5 Punkte mehr gesammelt. Trotz allem wird es ein Zweikampf bis zum Schluss. Dafür kann man nur ein großes Kompliment an den FC Rieden aussprechen, nicht selbstverständlich nach einem Abstieg so zu performen. Das größte Kompliment geht aber an meine Mannschaft und allen Helfern drumherum. Es hat mir selten soviel Freude bereitet mit einem Team zu arbeiten, wie es in Upo der Fall ist. Wir haben die freie Zeit als Tabellenführer sicherlich genossen, jetzt heißt es, sich konzentriert auf die finale Phase vorzubereiten.





Was habt Ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Dort anzuknüpfen wo wir aufgehört haben, den Punkteschnitt beizubehalten und uns am Ende hoffentlich dafür zu belohnen.





Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein, wir vertrauen dem aktuellen Kader.





Wann beginnt Eure Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?

Wir haben uns Mitte Januar zu gemeinsamen Läufen für die Grundlagenausdauer getroffen. Diese Läufe haben wir Stück für Stück angepasst, um dann jetzt im Februar auf dem Platz zu arbeiten und in unsere Testpielreihe zu gehen.





Wo siehst Du noch Verbesserungsbedarf im Spiel Deiner Mannschaft?

Verbesserungsbedarf gibt es immer. Die notwendigen Punkte werden wir in der Vorbereitung ansprechen und in Zukunft versuchen besser zu machen.





Welches Team in der Liga hat Deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Wenn man rein nach der Tabelle geht, würden mir da sicherlich zwei, drei Mannschaften oben wie unten einfallen. Ich möchte aber aus Respekt den Trainerkollegen gegenüber kein Urteil über die Arbeit anderer aussprechen.





Werdet Ihr Euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Den für uns gesetzten Punkteschnitt pro Spiel können wir erreichen, wenn wir so weitermachen wie bisher. Welche Platzierung dabei am Ende rauskommt, kann man zum jetzigen Zeitpunkt definitiv nicht sagen.





Bleibst Du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison Spielertrainer in Ursulapoppenricht?

Wir standen in gutem Austausch, haben zunächst mit Spielern und Staff gesprochen, um uns dort ein Feedback für das abgelaufene Jahr einzuholen. Danach haben Verantwortliche und ich gemeinsam entschieden, dass ich ein weiteres Jahr das Projekt Upo mit vorantreibe (wir berichteten). Denn es besitzt einen brutalen Reiz – auch für die Zukunft. Da musste ich nicht lange überlegen.





Abschließend noch ein paar statistische Daten zu den SG Ursulapoppenricht: 1. Platz; 45 Punkte; 14-3-1; 51:18 Tore; 7. Platz in der Heimtabelle mit 19 Punkten; 1. Platz in der Auswärtstabelle mit 29 Punkten; 3. Platz in der Fairnesstabelle; beste Torschützen sind gemeinsam Dominik Siebert und Martin Rumpler mit je neun Toren.