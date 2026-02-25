Gelingt Türkspor Neckarsulm beim TSV Essingen der nächste Coup?

Am Samstag, 28.02.2026, um 14:30 Uhr schlägt für Türkspor Neckarsulm die Stunde der Wahrheit. Die Mannschaft gastiert am 21. Spieltag beim Tabellendritten, dem TSV Essingen. Während die Gastgeber mit 32 Punkten aus 20 Spielen fest in der Spitzengruppe verankert sind und dem Spitzenduo aus dem VfR Mannheim und dem VfR Aalen (beide 45 Punkte) folgen, reist Neckarsulm als Tabellenelfter mit 25 Punkten an. Für den Aufsteiger ist jeder Zähler im Kampf um den Klassenerhalt gegen die Konkurrenz von Goldwert.

Die Emotionen nach dem letzten Spieltag sind bei den Neckarsulmern noch immer greifbar und dienen als Treibstoff für die kommende Aufgabe. Gegen den Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen gelang ein glanzvoller 3:0-Heimsieg, der die Fans verzückte. Vor 150 Zuschauern legte das Team einen regelrechten Traumstart hin: Philipp Seybold traf bereits in der 4. Minute zur Führung, bevor Fabio Lettieri nur zwei Minuten später in der 6. Minute auf 2:0 erhöhte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Cristian Gilés Sanchez in der 68. Minute.

Die schmerzhafte Erinnerung an das Hinspiel korrigieren

Doch die Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen mit Essingen in dieser Saison ist ein Stachel, der tief sitzt. Vor 230 Zuschauern musste sich Neckarsulm im Hinspiel auf eigenem Platz knapp mit 0:1 geschlagen geben. Den entscheidenden Treffer erzielte damals Lirim Hoxha in der 36. Minute. Diese knappe Niederlage schmerzt bis heute, und die Mannschaft brennt darauf, dieses Ergebnis nun in der Fremde wettzumachen. Es gilt, die leidenschaftliche Leistung aus dem Villingen-Spiel zu wiederholen.

Taktische Disziplin als Schlüssel zum Erfolg

Für das Team um Spielertrainer Julian Grupp wird es darauf ankommen, die defensive Stabilität und die offensive Kaltschnäuzigkeit der letzten Woche erneut abzurufen. In der ausgeglichenen Oberliga Baden-Württemberg entscheiden oft Nuancen, wie das Hinspiel gegen den TSV Essingen schmerzlich bewies. Mit 30 erzielten und 33 kassierten Toren steht Neckarsulm vor der Herausforderung, gegen die drittbeste Mannschaft der Liga zu bestehen. Der Fokus liegt darauf, die Aggressivität in den Zweikämpfen und die Effizienz vor dem Tor, die gegen Villingen so deutlich aufblitzten, auch am Samstag auf den Rasen zu bringen.