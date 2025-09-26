Gelingt Schwaig der dritte Sieg in Folge gegen Türkgücü?

Schwaig – Gelingt den Sportfreunden des FC Schwaig heute Abend zum dritten Mal ein Sieg gegen Türkgücü München? Anpfiff ist in der NGL-Arena um 19.30 Uhr.

Es ist tatsächlich das dritte Aufeinandertreffen mit dem Regionalligaabsteiger. Am 4. Juli wurde ein Testspiel 2:1 und zwölf Tage später bei Türkgücü im Totopokal auch 2:1 gewonnen. Es war ein schwer und glücklich erkämpfter Sieg gegen einen Gegner, bei dem sich nach dem Abstieg eine völlig neuformierte Truppe erst finden musste. Noch dazu war Türkgücü durch eine rote Karte früh in Unterzahl.

„Lieber wäre mir ein Sieg in der Punktrunde“, meinte damals Wolfgang Lang, der Sportliche Leiter. Der Fußballsport ist bekanntlich kein Wunschkonzert, und so eine Tauschbörse gibt es auch nicht. Dafür durfte man drei Wochen später ein Fußballfest in der nächsten Pokalrunde gegen den Drittligisten Ingolstadt vor 1700 Zuschauern in der NGL-Arena mit der sehr achtbaren 1:2-Niederlage erleben. Inzwischen sind elf Spiele in der fünfthöchsten Liga absolviert, und Schwaig steht als Aufsteiger mit 17 Punkten auf einem guten Mittelfeldplatz da.

Das stimmt aber Trainer Christian Wiggerl Donbeck nicht zufrieden: „Wir haben zu viele Punkte unnötig abgegeben, und das wurmt mich.“ Vor Türkgücü warnt er: „Die haben viele junge, topausgebildete Spieler bekommen, die werden noch ins Rollen kommen. Nach dem Trainerwechsel ist fraglich, ob sie noch das System vom Juli spielen.“ Ünal Tosun, 32-jähriger Dritt- und Regionalligaspieler, übernahm nach dem vierten Spieltag als Spielertrainer, zwei Siege gab es seitdem. „Wir müssen extrem dagegenhalten und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen“, fordert FC-Trainer Donbeck.

„Mister Zuverlässig“ ist zurück

Zwei weitere Ausfälle gibt es. Lucian Schirbl hat sich im Spiel mit der Zweiten am Knöchel verletzt. „Der hat einfach Pech, zuerst Krankheit, dann beruflich verhindert – und jetzt das“, sagt Donbeck über den 19-Jährigen. Der nächste Pechvogel ist Torhüter Philipp Strunk. Der 25-Jährige ist am Tag vor dem Pipinsried-Spiel mit dem Motorrad verunglückt. „Franz Hornof wird als Backup aushelfen, soweit es ihm beruflich möglich ist.“

Hornof war bis vor kurzem mit Florian Fink Spielertrainer der Zweiten. „Mister Zuverlässig“ Johannes Empl ist wieder dabei, nachdem er in Pipinsried gefehlt hatte. Vergangene Saison stand er, wie Sebastian Hofmaier, alle 34 Spiele und die kompletten 3060 Spielminuten auf dem Platz.⇥Tipp: 3:1 für Schwaig