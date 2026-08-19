Gelingt Schollbrunn dieses Jahr der Aufstieg?

Vielleicht stellt man sich in Schollbrunn bald wieder für die Kreisklasse A auf? – Foto: SMD

Also bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, schließlich heißt das auch, dass wir einige Klubs auf Abstiegsplätze tippen. Seht es einfach als zusätzliche Motivation und gebt euer Bestes, unsere Einschätzungen ins Gegenteil zu kehren.

Wir haben uns getraut. Ab sofort erscheinen in regelmäßigen Abständen Saisonvorschauen im FuPa Baden Gebiet, in denen wir unsere (subjektive) Meinung zur kommenden Runde samt Platzierungstipps der einzelnen Teams abgeben.

Der SV Schollbrunn hat in der vergangenen Saison in der Meisterstaffel bis kurz vor Schluss um den Relegationsplatz gekämpft. Somit sind die Schollbrunner einer der Topfavoriten in der B1-Staffel für die Qualifikation in die diesjährige Meisterrunde. Der Kader weist nur wenige Veränderungen auf, daher wird eine ähnlich erfolgreiche Saison möglich sein.

Für die Spielgemeinschaft war die vergangenen Runde eine herbe Enttäuschung. Im Sommer hat man dazu zahlreiche gute Spieler leider verloren und wohl nicht mehr die Qualität der Vorjahre im Kader. Durch die geringere Qualität der B1-Staffel sollte mit den Neuzugängen und Spielern wie Max Vogel dennoch eine gute Platzierung am Ende herausspringen.

SpG Billigheim/Sulzbach/Allfeld II:

Die Dreier-Spielgemeinschaft aus der Gemeinde Billigheim verpasste in der vergangenen Saison nur knapp die Meisterrunde und sicherte sich folgerichtig den Staffelsieg in der „Trostrunde“. Grundsätzlich verfügt das Team über gute Spieler, nur stellt sich eben Woche für Woche die Frage, wer zur Verfügung steht. Ist die Mannschaft oft komplett, ist die Qualifikation für die Meisterrunde fast sicher.

SV Bergfeld:

Der SVB versucht seit Jahren den Aufstieg in die A-Klasse ins Visier zu nehmen, meistens fehlt aber der letzte entscheidende Schritt. Mit Durrough kehrt ein treffsicherer Mann ins „San Siro“ zurück und möchte mit seinen Toren dem Team zum Erfolg verhelfen.

FC Neckarzimmern II:

Der Phönix war über Jahre hinweg die absolute Schießbude der B-Klasse. Doch in der Vergangenheit gab es einen Aufschwung zu vermelden. Auf den letzten Drücker schaffte man es in die Aufstiegsrunde, sah dort aber absolut gar kein Land (11 Spiele – 0 Punkte – 5:75 Tore). Durch die schier nicht enden wollende Flut an Neuzugängen in der 1. und 2. Mannschaft kommt mehr Quantität und Qualität in den Kader.

FC Mosbach:

Die Masseldorner verfügen über einen großen Pool an Spielern, oftmals in der eigenen Jugend ausgebildet. Daher kennen sich viele Kicker schon jahrelang und zudem sind junge, hungrige Leute in der B-Klasse ein klarer Vorteil gegen oftmals alt besetzte 2. Mannschaften. Daher ist dem FC der Sprung in die Meisterrunde definitiv zuzutrauen.

SpG Sattelbach/Lohrbach II:

Die Zweitvertretung der ehemaligen Landesligisten verfügt über eine perfekte Mischung von alten Hasen und jungen Wilden. Doch auf den Platz bringen kann die Mannschaft ihre Qualität eben auch nicht konstant Woche für Woche. Daher wird es wohl knapp nicht für die Meisterrunde reichen.

SpG Schwarzach/Michelbach II:

Bei der Badenia aus Schwarzach merkte man allmählich, dass die Personaldecke immer dünner wurde und somit holte man sich den Nachbarn aus Michelbach mit ins Boot. Wie sich die neu zusammengestellte Mannschaft schlagen wird, muss man erst einmal abwarten.

SpG Limbach/Wagenschwend II

Zum ersten Mal seit knapp einem Jahrzehnt geht die 2. Mannschaft aus Wagenschwend ohne Trainer-Legende Michi Steck in eine Saison. Er ist mittlerweile zur Ersten aufgerückt. Die SpG hat oftmals auch personelle Sorgen und wird es daher schwer haben, eine große sportliche Rolle in der B1-Staffel zu spielen.

VfR Fahrenbach II:

Der VfR macht nun alleinige Sache und ist nicht mehr in einer SG mit Reichenbuch zu finden. Doch wenn man genauer hinschaut, hat man schon in der Vergangenheit circa 95 Prozent des Kaders Woche für Woche gestellt. Für eine sportliche Verbesserung wird der alleinige Weg aber sicher auch nicht führen.

SV Obrigheim II:

Vor drei Jahren hatte man in Obrigheim keine einzige Mannschaft mehr, mittlerweile deren zwei. So schnell kann es gehen. Sportlich einzuschätzen ist der Neuling sehr schwer, daher wird das erste Jahr wohl vordergründig dem Neuaufbau dienen.

Getippte Abschlusstabelle