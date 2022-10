Im Heimspiel gegen die SpVgg Schirmitz (weißes Trikot) will die DJK Weiden (dunkles Trikot) Revanche nehmen für die knappe Hinspielniederlage. – Foto: Dagmar Nachtigall

Gelingt Plößberg zum Rückrundenauftakt der Turnaround? Die Elf von Muhammet Dal steht im Kellerduell mit dem TSV Reuth unter dem Druck des Gewinnenmüssens

Nur zwei Dreier stehen auf der Habenseite des SV Plößberg (14./6) zu Beginn der Rückrunde in der Kreisliga Nord. Bis zum 20. November (letzter Spieltag vor der Winterpause) wollen die Mannen um Spielertrainer Mo Dal den "Bock" umstossen und so viel Punkte sammeln, um einmal den Kontakt zum rettenden Ufer nicht abreissen zu lassen und zum anderen eine Perspektive für die restlichen Begegnungen im neuen Jahr zu haben. In der Partie mit den mitgefährdeten Reuthern (11./12) soll nun gleich ein Zeichen gesetzt werden. Vor kniffligen Auswärtsaufgaben steht das Führungduo der Liga: Sowohl die SpVgg Schirmitz (1./28 - am Weidener Flutkanal), als auch die punktgleichen Vorbacher (in Dießfurt) werden wohl ihr gesamtes Potenzial abrufen müssen, um drei Punkte ins Heimgepäck schnüren zu können.

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart schien sich der SVP gefangen zu haben, Dreier gegen Mantel und Haidenaab vermittelten den Eindruck, der Weg würde nach oben führen. Doch weit gefehlt, keinen einzigen Punkt holte die Dal-Elf mehr im weiteren Verlauf der Vorrunde, das Abstiegsgespenst ist nun schon seit Wochen Begleiter der Stiftländer. Es muss vieles, ja eigentlich alles besser werden, so soll ein Heimsieg gegen den sechs Punkte mehr auf dem Konto habenden Aufsteiger aus Reuth bessere Zeiten einläuten. "Ein Sieg muss her, koste es, was es wolle", lautet die Devise, zudem würde ein Erfolgserlebnis das doch mehr als angeknackste Selbstbewußtsein stärken. "Fußball kann so furchtbar grausam sein", das musste die Eisenhut-Elf am vergangenen Wochenende erfahren, als sie in der Nachspielzeit beim favorisierten FC Vorbach eine 3:2-Führung noch aus der Hand gab. Nun, trotz der mehr als unglücklichen Niederlage gilt es, das Positive aus dieser Partie mitzunehmen ins Match beim Tabellenletzten. Und da gab es viel, denn der TSV präsentierte sich bis zur 92. Minute bärenstark und bot dem Tabellenzweiten prächtig Paroli. Gehen die Mannen von Werner Eisenhut nun mit der gleichen Einstellung und dem gleichen Elan auch in Plößberg ans Werk, dann sind drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf machbar. Da der Gastgeber mit dem Rücken zur Wand steht, wird wohl um jeden Zentimeter gefochten werden, das ist klar.

Mit 22 Punkten auf dem Habenkonto hat die DJK eine mehr als zufriedenstellende Vorrunde hingelegt. So ist Coach Stefan Krebs auch stolz auf die Seinen und geht nun mit Optimismus aber auch Revanchegedanken in das Match mit dem Herbstmeister: "Im ersten Rückrundenspiel gegen Schirmitz haben wir noch eine Rechnung offen. So gehen wir hochmotiviert ans Werk und wollen dem Tabellenführer alles abverlangen", so Krebs, der auf die unglückliche 0:1- Niederlage bei der SpVgg zum Saisonauftakt (Tor in der 87. Minute) anspielt. Es wartet also ein "heißer Tanz" auf die Bafra-Elf. Turan Bafra ist immer noch angefressen wegen der Niederlage in Dießfurt, will aber nicht ins Detail gehen: "Kurz und knapp, über den Spielverlauf werde ich mich nicht äussern. Wir haben verloren, haben dem Gegner gratuliert und selbst die Geschehnisse abgearbeitet. Ende. Bei der DJK Weiden haben wir nun ein schweres Brett zu bohren. Die Flutkanalelf hat schon sechs Mal in dieser Saison zu Null gespielt. Es wartet also eine kompakte, defensiv sehr stabile Mannschaft auf uns, die zudem enorm heimstark ist. Nach der Niederlage in Dießfurt wollen wir jedoch wieder in die Spur finden. Wir haben es in der Hinrunde gesehen, wir können gegen jede Mannschaft bestehen, so haut uns die Niederlage jetzt nicht um, im Gegenteil, jetzt wollen wir zeigen, dass wir zu den "Top Five" gehören. Personell gibt es Ausfälle, aber der Kader gibt trotzdem eine schlagkräftige Truppe her. Eines ist klar, wir fahren zum Flutkanal, um zu punkten!"

Auch wenn der SVK gegen das Schlußlicht aus Mantel stark ersatzgeschwächt antreten musste, eine Heimniederlage gegen die sieglosen Gäste war sicherlich nicht eingeplant. Die Folge: Zwei Niederlagen nacheinander haben nun den direkten Kontakt zu den Platz 1 und 2 etwas abreissen lassen, doch sind fünf Punkte nicht die "Welt", die Saison ist noch lang. Nun wartet auf den Bezirkligaabsteiger ein Nachbarduell, gegen den ASV Haidenaab hat die Elf von Elvir Zekic noch eine Rechnung offen, vermieste sie ihr doch den Saisonauftakt beim 1:2 in Oberfranken. Bei der Verwirklichung des Ziels, in die Erfolgsspur zurückzukehren, wird man sich vom Tabellenplatz des Gegners nicht täuschen lassen, denn der hat schon gegen mehrere Teams aus dem oberen Tabellendrittel gezeigt, dass er eine schwer zu knackende Nuß darstellt. In Haidenaab weiß man, dass das "Zwischenzeugnis" mit Platz 11 nicht das wahre Leistungsvermögen der Mannschaft wiederspiegelt. Um nun nicht wie in der letzten Saison bis zum Ende um den Ligaerhalt zittern zu müssen, soll, ja muss allerdings in der nun beginnenden Rückrunde vieles besser werden. Vor allem in der Fremde (der ASV holte da nur vier Zähler) muss mehr Zählbares her, sonst könnte es am Ende nicht reichen. Zum Nachbarduell nach Kulmain nun reist man als Außenseiter, doch einmal der Hinspielsieg und zum Zweiten die Kulmainer Pleite gegen Mantel sollen den Jungs um Klaus Schinner zusätzliche Motivation verleihen im Bemühen, die kurze Heimreise von nur sieben Kilometern nicht mit leeren Händen antreten zu müssen.

Groß war der Jubel am vergangenen Wochenende, als der VfB mit einem überraschenden 4:2 beim SV Kulmain endlich seine schier endlos erscheinende Serie ohne Sieg beenden konnte. Scheinbar schon aussichtslos im Hintertreffen, haben die Schwarz-Weissen nun rechtzeitig zum Beginn der Rückrunde Boden gut gemacht und schon mal die "Rote Laterne" an den SV Plößberg abgegeben. Der Abstand zum "Schleudersitz" beträgt nun nur noch vier Punkte, es ist also "Land in Sicht". Im ersten von drei Heimspielen bis zur Winterpause möchten die Siegert-Schützlinge natürlich gleich nachlegen, um die Ausgangslage für die Restrückrunde ab März so gut wie möglich zu gestalten. Der Gegner allerdings ist nicht "ohne", wenngleich die Ferstl-Elf doch hinter den eigenen Erwartungen zurückhinkt. Beim VfB stellt man sich auf einen offensivstarken Gegner ein, will heissen, eine konzentrierte Abwehrleistung wird der Schlüssel sein, um erneut Zählbares zu ergattern. Zum Abschluss der Rückrunde erarbeitete sich die Elf von Norbert und Christian Ferstl im Derby gegen "Dumba" ein durchaus verdientes Remis. Den bisherigen Saisonverlauf könnte man wohl mit "nicht Fisch, nicht Fleisch" in Sachen Punktausbeute umschreiben. Zu berücksichtigen ist dabei aber auch, dass mit M. Diepold, D. Schmidt und P. Dittner Stammspieler langfristig zu ersetzen waren. Aktuell fehlen den Trainern mit J. Frank, M. Wolf und N. Buchka wichtige Bausteine im Kader. Zu Beginn der Rückrunde geht es für den FC jetzt nach Mantel. Hier gilt tatsächlich die oftmals gebrauchte Floskel "von der Tabellensituation des Gegners dürfen wir uns nicht blenden lassen" aus mehreren Gründen. Beim Hinspiel tat sich der FC eine Stunde schwer gegen den VfB, geriet zunächst in Rückstand, ehe dann in Überzahl trotzdem ein klarer Heimsieg herausgeschossen werden konnte. Weiterhin sorgte der VfB Mantel letzten Sonntag mit seinem ersten Saisonsieg beim 4:2 in Kulmain für eine "Überraschung". Die Trainer des FC werden die Situation richtig einordnen und die Mannschaft auf einen motivierten VfB und ein intensives Auswärtsspiel vorbereiten. Um den Kontakt zu den Spitzenteams nicht vollends abreißen zu lassen, werden sich Neukam, Dötsch und Co. aber freilich um einen Auswärtssieg bemühen. Dass es dafür notwendig sein wird über die gesamte Spieldauer alles auf dem Spielfeld zu lassen versteht sich von selbst. (Quelle: Roland Lins, FCT)

Trotz vieler Probleme im personellen Bereich, einem kleinen Kader und einer nicht unbedingt zufriedenstellenden Heimbilanz, der TSV hat die Vorrunde auf einem hervorragenden dritten Tabellenplatz abgeschlossen und ist damit schärfster Verfolger des Führungsduos. Zum Rückrundenauftakt erwarten die Lang-Schützlinge nun den SC Kirchenthumbach, seines Zeichens Tabellenzehnter. "Ich hoffe ja, dass das Match hoffentlich nicht so spektakulär wird, wie das Hinspiel, als wir nach 0:4- Rückstand zur Pause noch ein 4:4 holten. Die letzten Spiele zuhause waren immer bis zur Pause brauchbar, nach der Halbzeit sind wir oft zu passiv gewesen. Das muss in der Rückrunde und nun schon gegen Dumba einfach abgestellt werden", so Roland Lang, der aufgrund einiger Verletzter Sorgen hat, einen stabilen Abwehrverbund aufzubieten. Dennoch sollen natürlich drei Punkte im "Kreinzl" bleiben. Nach Platz 5 in der letzten Saison hatte man beim SCK den Anspruch, auch in dieser Spielzeit "eine gute Rolle" zu spielen. Die Zwischenbilanz allerdings ist doch ein wenig ernüchternd, nur drei Siege und fünf Unentschieden bedeuten Rang 10, der Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz ist mit nur drei Zählern nicht ungefährlich. Die Gründe hierfür werden die Verantwortlichen sicher diskutiert haben, klar ist, in den verbleibenden dreizehn Spielen bis zum Saisonende im Mai 2023 soll, ja muss sich einiges zum Besseren wenden. Nach zuletzt positivem Trend mit dem Dreier gegen Kulmain und dem Derby-2:2 in Tremmersdorf will die Klempau-Elf den dort erarbeiteten Schwung nun auch im Steinwald zur Schau tragen. So will man der Elf um Ligatorjäger Sandro Hösl (13 Treffer) Paroli bieten und nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten.

Mit einem knappen, aber unter dem Strich verdienten Heimsieg gegen den SV Plößberg hat die Grenzlandelf eine für einen Aufsteiger sehr zufriedenstellende Vorrunde beendet. 19 Zähler, Rang 8, die Momentaufnahme kann sich sehen lassen und gibt positive Signale für eine ebenso erfolgreiche Rückrunde. Die möchten Bernd Häuber und die Seinen natürlich gleich mit einem vollen Ertrag beginnen. "Im Spiel gegen Kohlberg wird es wichtig sein, unser Spiel durchzusetzen. Dazu müssen wir uns wieder taktisch gut verhalten, damit wir unsere Stärken zum Tragen bringen. Es gilt, weiterhin unsere Heimstärke unter Beweis zu stellen, damit die Punkte in Eslarn bleiben", so der TSV-Coach vor dem Neulingsduell. In Kohlberg ist man mit dem Verlauf der Hinrunde zufrieden, auch wenn, so SVK-Abteilungsleiter Martin Lehner, der ein oder andere Punkt mehr schon möglich gewesen wäre. Dennoch spendet er der Elf um Coach Rene Niemann ein dickes Kompliment, denn dass der SV als Aufsteiger in der Liga so gut mithalten würde, hätten wohl nur wenige erwartet. "Gegen Eslarn geht es nun wieder bei Null los. Im Hinspiel haben wir einen Sahnetag erwischt, natürlich wird sich das Rückspiel ganz anders entwickeln, zumal wir mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben und Eslarn zuletzt drei Mal gewonnen hat", so der Fussballboss. Einen Punkt möchten die Kohlberger schon mitnehmen, wenngleich dies sicher kein Zuckerschlecken wird.

