Gelingt Oberschneiding der Aufstiegs-Hattrick? Der Neuling ist nach der Winterpause noch verlustpunktfrei und inzwischen ein ernsthafter Vizetitel-Anwärter von Thomas Seidl · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des TSV Oberschneiding sind eine verschworene Einheit – Foto: Tom Arnold

Seit dem späten Sonntag-Nachmittag steht die SpVgg Osterhofen als Meister der Kreisliga Straubing fest. Dahinter kämpft ein Quartett - das nur zwei Punkte voneinander trennt - um den Vizetitel. Zu den Kandidaten gehört völlig überraschend auch der TSV Oberschneiding, der nach der Winterpause noch verlustpunktfrei ist. Zweimal in Folge sind die Gelb-Schwarzen bereits aufgestiegen - gelingt vielleicht sogar der Hattrick?

"Alles kann, nichts muss, lautet das Motto das mein Bruder Jonas jüngst in unsere Spieler-WhatsApp-Gruppe geschrieben hat", berichtet Elias Zach, der gemeinsam mit seinem älteren Bruder ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bildet. Der ehemalige Landesliga-Fußballer ist spürbar stolz darauf, was sein Team bisher bereits geleistet hat: "Unser Saisonziel Klassenerhalt haben wir im Frühjahr relativ schnell unter Dach und Fach gebracht. Alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Die Jungs sind aber heiß und wir werden alles geben, um in der Erfolgspur zu bleiben."







Neben der unbestrittenen Qualität von starken Individualisten wie Stürmer-Fuchs Tomas Cekovsky und Futsal-Spezialist Andreas Berovic zeichnet das Team vor allem eine Sache aus. "Wir haben eine überragende Mentalität. Bestes Beispiel war der Auftritt am Ostermontag gegen das stark besetzte Team des SC Zwiesel. Obwohl wir im Gegensatz zum Gegner am Karsamstag im Einsatz waren, haben wir eine wahre Energieleistung abgeliefert und wollten den Sieg mehr als unsere Gäste. Dieser Wille ist eine große Stärke von uns", frohlockt Zach. Die Mega-Serie droht nun aber zu reißen, denn ausgerechnet der noch ungeschlagene Champion Osterhofen kreuzt am Sonntag in "Schneiding" auf. "Der Meister hat eine überragende Truppe, in der jeder Spieler schon höherklassig aktiv war und in der mehrere Akteure die Qualität haben, Partien nahezu im Alleingang zu entscheiden. Es muss schon sehr viel zusammenpassen, um gegen diese übermächtige Mannschaft etwas holen zu können", meint Elias Zach.







Elias Zach hat als Spielertrainer großen Anteil am TSV-Höhenflug – Foto: Tom Arnold









Von der Bezirksliga träumt ohnehin (noch) niemand beim TSV Oberschneiding. "Das käme vermutlich noch zu früh. Im Verein hat sich infrastrukturell einiges getan. Die Entwicklung ist absolut positiv. Personell sind wir ebenfalls bemüht, unsere Mannschaft stetig weiterzuentwickeln und selbstverständlich auch junge Spieler ins Team zu integrieren. Wichtig ist es aber, bodenständig zu bleiben", sagt der junge Übungsleiter, der personell derzeit ein paar Hiobsbotschaften zu verkraften hat. Mittelstürmer Cekovsky verpasste wegen einer verschleppten Grippe schon die letzten Begegnungen. Dafür wurde Ex-Coach Boris Vareskovic reaktiviert.





"Boris hilft uns dankenswerterweise auch in den kommenden Partien aus. Tomas befindet sich auf dem Weg der Besserung und könnte vielleicht am Sonntag zumindest für den Kader wieder eine Option sein. Leider fallen uns mit Timo Haumer und Mathias Breu allerdings zwei wichtige Leute aus. Zudem gibt es noch ein paar Fragezeichen", informiert der TSV-Chefanweiser, dessen Gefolge man auf alle Fälle auf dem (Vizemeister-)Zettel haben muss.