Gelingt Langquaid Pokal-Coup?

Landesligist TSV Jetzendorf im Waldstadion zu Gast ---- Mit dem Verbands-Pokalspiel der 1. Hauptrunde beginnt der Bezirksligist TSV Langquaid die Saison 2025/26. Sportlicher Leiter Franz Fuchsbrunner wählte nach dem Wunschlos-Prinzip in der Spielbank Bad Kötzting, nachdem alle "Großen" aus der dritten Liga vergeben waren, den unweit von Pfaffenhofen gelegenen TSV Jetzendorf, der im Vorjahr den 10. Rang in der Landesliga Südwest belegt hatte. Die klassenhöheren Gäste mit Neu-Trainer Markus Pöllner reisen sicherlich als Favorit in das Laabertal zur Blabl-Elf, die sich in der Rolle des Außenseiters durchaus wohl fühlt und an einem guten Tag zu einer Überraschung fähig ist.

Coach Matthias Eisenschenk, der mit seinem 23-Mann-Kader eine blitzsaubere Vorbereitung hingelegt hat, hat natürlich über den Gegner Informationen eingeholt. Die Remis-Spezialisten aus Jetzendorf haben neben dem letztjährigen Trainer Stefan Kellner auch ihre Offensivwaffe Stefan Nefzger (8 Tore / 6 Assists) verloren, haben aber mit ihrem Athletik-Trainer Benedict Geuenich (9 / 2), Leon Nuhanovic (7 / 3) und Hannes Frank (4 / 5) weitere torgefährliche Spieler in ihren Reihen. Unter den vier Neuverpflichtungen ragt der Ex-Gaimersheimer Semih Coklar heraus, da er in der letzten Saison auf 20 Treffer in 21 Spielen kam. In den Testspielen gegen Bezirks- und Landesligisten war von Konstanz noch nicht die Rede, doch ein 5:1-Erfolg über den SVN München und eine 3:4-Niederlage bei der SpVgg Kammerberg zeigen auf, wozu das Team in beiden Richtungen in der Lage ist. Das letzte Vorbereitungsspiel mit einem 7:0 gegen den Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld lässt freilich aufhorchen und deutet an, was für ein starker Gegner auf die Weiß-Blauen zukommt.

Welches Team werden die Gastgeber aufbieten? Im Vergleich zur Vorsaison hat sich bei ihnen ja einiges getan, so dass der Kampf um die Stammplätze voll im Gange ist und sich letztlich alle - abgesehen von den prüfungsgestressten Leon Schlegel und Michael Schwank sowie dem verletzten Markus Weiherer - Hoffnungen auf einen (Teil-) Einsatz machen dürfen. In der Vorbereitungsperiode herrschte ergebnismäßig mit fünf Siegen eitel Sonnenschein, wenn auch die Mannschaft nach wie vor im Findungsprozess steckt und die Vorstellungen des Trainers nicht immer umsetzen konnte. Die nackten Zahlen bescheinigen dabei der Defensive um Christoph Blabl und Christian Ludwig - drei Gegentore - und auch der Stürmerriege mit Aaron Bice, Jonas Brunner, Kevin Kandsperger, Alex Santander Munoz und Luka Vukovic - 9 Treffer - die weitgehende Erfüllung ihrer Aufgaben. Für das verbindende Mittelfeld scheinen Florian Brunner und Benedikt Köppel gesetzt zu sein, um die möglicherweise zwei weiteren Startplätze kämpfen Liridon Haljimi, Korbinian Köppel, Marvin Lang und Timo Sterl, die jedoch auch für frischen Schwung nach einer Einwechslung sorgen könnten. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, wird die sofortige Entscheidung im Elfmeterschießen gesucht.