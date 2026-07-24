Gelingt Kilia gegen Weiche nach 34 Jahren wieder ein Halbfinaleinzug von Ismail Yesilyurt · Gestern, 10:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kilia Kiel

Im Viertelfinale des SHFV-LOTTO-Pokals empfängt Oberligist FC Kilia Kiel am Samstag um 14 Uhr den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 im heimischen Kilia-Stadion auf Kunstrasen. Während sich beide Teams in der ersten Runde souverän durchsetzten – Kilia siegte mit 5:1 bei der SIG Elmenhorst, Weiche triumphierte mit 4:1 bei der SG Langenhorn/Enge-Sande –, wartet nun ein echter Prüfstein. Für die Kieler geht es dabei um nicht weniger als den ersten Halbfinaleinzug seit 34 Jahren; letztmals holten die Landeshauptstädter den Henkelpott in den Jahren 1990 und 1993, während die Gäste aus Flensburg 2018 und 2021 erfolgreich waren.

Schwere Hypothek und die Rolle des Underdogs Die jüngere Pokalhistorie spricht allerdings eine deutliche Sprache zugunsten der Gäste: In den letzten drei direkten Duellen im Landespokal zogen die Kieler jeweils den Kürzeren (1:5 im Jahr 2021, 1:2 im Jahr 2022 und 1:3 im Jahr 2023). Hinzu kommt, dass sowohl Kilia (im Achtelfinale) als auch Weiche im Vorjahr eine Runde später jeweils am VfB Lübeck gescheitert waren. Dennoch geht das Team von Nicola Soranno hochmotiviert in die Partie, auch wenn man die Favoritenrolle klar den Gästen zuschiebt. „Wir wissen natürlich um die Situation. Wir gehen da als Underdog ins Spiel, haben also nichts zu verlieren“, betonte Kilia-Coach Soranno im Vorfeld. Man habe sich intensiv mit dem Gegner beschäftigt, der sich im Sommer vor allem in der Offensive namhaft verstärkt hat: „Mit Krasniqi, mit Tobinski und Selutin hat Weiche eine sehr hohe Qualität auch dazu gewonnen.“ Dennoch stellt Soranno klar: „Am Ende ist klar, auch trotz dessen, dass wir der Underdog sind, haben wir das Ziel, eine Runde weiterzukommen, und daran werden wir alles setzen.“ Personell kann Kilia bis auf die Langzeitverletzten Boztepe (Reha nach Kreuzbandriss) und Jannis Voss aus den Vollen schöpfen.

Weiche Flensburg mit breiter Brust nach Kiel Auf Seiten der Gäste aus Flensburg reist man mit viel Selbstbewusstsein an die Förde, hat aber großen Respekt vor der Aufgabe auf dem großen Kieler Kunstrasenplatz. Weiche-Cheftrainer Tim Wulff erwartet einen hochmotivierten Gegner: „Kiel wird uns versuchen, sehr, sehr zu fordern und uns alles abverlangen, damit sie auch in die nächste Runde einziehen. Soranno wird die Jungs schon sehr gut einstellen.“ Dennoch reisen die Flensburger mit klarer Zielsetzung an: „Aber auch wir werden mit einer breiten Brust dorthin fahren, wollen uns teuer verkaufen, unser Bestmögliches abrufen und möglichst mit dem Einzug in die nächste Runde nach Hause fahren“, so Wulff, bei dem sich die Personalsituation nach einer Trainingswoche mit 20 Spielern spürbar lichtet (lediglich Langzeitverletzte wie Cornils, Thies Richter und Maxim Titorenko fehlen).